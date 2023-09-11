國泰金前8月稅後純益546.3億元 超越去年全年獲利

國泰金 (2882-TW)8 月稅後純益 56.5 億元，累計前 8 月稅後純益 546.3 億元，超越去 (2022) 年全年水準，子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信 8 月獲利皆創同期歷史新高；另外，國泰世華銀行、國泰投信累計稅後純益皆創同期歷史新高。

國泰人壽 8 月稅後純益 25.3 億元，累計稅後純益 283.2 億元，國壽 8 月獲利穩健，主要反映實現資本利得及經常性收益挹注，今年以來金融市場波動仍存，然投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現仍維持良好。

國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加上利息收入呈雙位數成長，且股利收入及匯兌利益持續挹注下，帶動整體獲利表現穩健；截至 8 月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾 420 億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。

在資本方面，8 月國壽淨值比逾 7.5%，資本適足率也遠高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力無虞。面對快速變化之金融局勢及高漲之外匯避險成本，公司將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

國泰世華銀行 8 月稅後純益 27.1 億元，累計稅後純益 231.1 億元，年成長 25%，受惠今年以來放款成長動能穩健、持續佈建外幣有價證券及升息影響，累計淨利息收入達雙位數成長；信用卡累積消費金額及財富管理收益增加，帶動累計淨手續費收入持續成長。