穩懋Q2營收預期成長10% 受關稅影響程度低

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-30 21:35

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砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 今 (30) 日舉行線上法說會，穩懋表示，第 2 季符合先前預期，營收預計季成長 low-teens(11-14%)。在美國實施對等關稅下，目前與客戶的業務未有任何變化，受影響部分僅占低個位數的初期研發產品，未來將持續與客戶溝通以應對供應鏈變化。

受中美關稅影響，法說上外界關注穩懋的出貨狀況，穩懋管理總處總經理陳舜平表示，美系客戶有多個，目前量產產品均非銷往美國，僅有少數前期開發的非量產產品輸美，但因數量極低，影響僅 low single digits(個位數低段區間)，但後續關稅對終端需求是否衝擊則仍須謹慎觀察。

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穩懋今天也公布自結今年第 1 季財報，首季營收 35.76 億元、季減 4%、年減 20%，毛利率為 16.7%、季減 3.7 個百分點，由於產品組合不如上一季，致使毛利率下滑，營益率為 - 6.1%、季減 4.8 個百分點，首季稅後純益 1,600 萬元，較上季由虧轉盈，每股稅後純益為 0.04 元。

穩懋表示，展望第 2 季，公司預估營收預估將較前季成長 low-teens (11-14%)，毛利率則維持與前季相近水準，陳舜平認為，第 2 季營收將會增加，季增約 1 成以上。

展望未來，陳舜平表示，公司看好 Wi-Fi 7 市場持續滲透，對砷化鎵晶圓的需求，也反應在穩懋的 Wi-Fi PA 營收上，今年仍然可以樂觀期待，加上 Cellular PA 受惠中國補貼政策，將較第 1 季略為成長，僅高毛利的 Infrastructure(基建) 業務本季恐較前季些微下滑。