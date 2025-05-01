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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至33.5元，預估目標價為620元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 10:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2025年EPS預估：中位數由33.82元下修至33.5元，其中最高估值39.07元，最低估值29.98元，預估目標價為620元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值39.07(39.07)44.651.89
最低值29.98(29.98)29.4133.61
平均值33.66(33.95)37.3544.24
中位數33.5(33.82)37.6943.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值141,390,230154,777,260178,674,320
最低值124,733,000130,970,000148,598,560
平均值132,065,070143,602,170163,206,830
中位數132,329,660142,838,370159,775,510

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS29.8217.8531.6233
營業收入
(單位：新台幣千元)		113,393,69895,179,276111,789,791105,504,286

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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