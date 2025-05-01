鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至33.5元，預估目標價為620元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 10:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2025年EPS預估：中位數由33.82元下修至33.5元，其中最高估值39.07元，最低估值29.98元，預估目標價為620元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|39.07(39.07)
|44.6
|51.89
|最低值
|29.98(29.98)
|29.41
|33.61
|平均值
|33.66(33.95)
|37.35
|44.24
|中位數
|33.5(33.82)
|37.69
|43.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|141,390,230
|154,777,260
|178,674,320
|最低值
|124,733,000
|130,970,000
|148,598,560
|平均值
|132,065,070
|143,602,170
|163,206,830
|中位數
|132,329,660
|142,838,370
|159,775,510
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|29.82
|17.85
|31.62
|33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|113,393,698
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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