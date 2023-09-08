〈台股盤後〉急跌未殺低險守月線 跌43點收16576點 周線中止連二紅

受到美國科技股和半導體股大跌拖累，台股今 (8) 日早盤一度跌逾百點，但在軍工、航運股等逆勢撐盤之下，大盤出現急跌未殺低，險守月線，終場加權指數下跌 43.12 點、收 16576.02 點，成交量 2273.55 億元；周線中止連二紅、單周下跌 68.92 點。

蘋概股今相對弱勢，台積電跌 3 元、收 539 元，跌幅 0.55%；大立光更是下挫 4.1%，跌破 2000 元大關，收在 1985 元；台郡 (6269-TW)、正崴(2392-TW)、欣興(3037-TW)、晶技(3042-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都齊跌。

輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳在 9 月初賣出近 9 萬股自家股票，造成輝達股價重挫；也影響 AI 族群續震盪，廣達 (2382-TW)、創意(3443-TW)、英業達(2356-TW)、緯創(3231-TW) 續弱，但是緯穎 (6669-TW)、勤誠(8210-TW) 則收紅。

此外，面板雙虎因遭降評而連跌數日，今天擺脫頹勢，雙雙收漲。

台北航太展下周登場，資金也轉進軍工股，亞航盤中一度亮燈漲停，終場大漲 9.62%，收 40.45 元；雷虎 (8033-TW)、富晶通(3623-TW)、豐達科(3004-TW) 都表現搶眼；連帶的航運類股也是多頭火種點火的族群。

金融、塑化也都是穩盤要角，中信金 (2891-TW)、富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW) 漲逾 1% 最帶勁；台塑四寶也全數收紅。