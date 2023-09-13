鉅亨速報 - Factset 最新調查：TPK-KY(3673-TW)EPS預估上修至0.95元，預估目標價為37.15元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對TPK-KY(3673-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.95元上修至0.95元，其中最高估值1.63元，最低估值0.75元，預估目標價為37.15元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.63
|2.41
|2.41
|最低值
|0.75
|0.81
|1.15
|平均值
|1.1
|1.45
|1.8
|中位數
|0.95
|1.43
|1.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|71,549,000
|91,408,910
|91,408,910
|最低值
|69,799,000
|71,909,000
|74,787,000
|平均值
|70,739,740
|77,707,780
|82,731,970
|中位數
|70,768,000
|75,200,000
|82,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.34
|2.63
|2.54
|0.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,180,969
|103,088,745
|114,583,199
|136,606,695
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3673/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。