鉅亨速報 - Factset 最新調查：TPK-KY(3673-TW)EPS預估上修至0.95元，預估目標價為37.15元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對TPK-KY(3673-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.95元上修至0.95元，其中最高估值1.63元，最低估值0.75元，預估目標價為37.15元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 1.63 2.41 2.41
最低值 0.75 0.81 1.15
平均值 1.1 1.45 1.8
中位數 0.95 1.43 1.84

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 71,549,000 91,408,910 91,408,910
最低值 69,799,000 71,909,000 74,787,000
平均值 70,739,740 77,707,780 82,731,970
中位數 70,768,000 75,200,000 82,000,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.34 2.63 2.54 0.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		 97,180,969 103,088,745 114,583,199 136,606,695

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3673/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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