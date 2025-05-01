search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至792元，幅度約4.49%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 10:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)提出目標價估值：中位數由758元上修至792元，調升幅度4.49%。其中最高估值900元，最低估值620元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予台光電(2383-TW)評價：積極樂觀16位、保持中立1位、保守悲觀0位。

台光電(2383-TW)今(30日)收盤價為556元。近5日股價上漲6.51%，相關零組件業近5日上漲3.97%，集中市場加權指數上漲3.03%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20235.03+0.01%
台光電556-1.59%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中弱短強
台光電

76%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
台光電

76%

勝率

延伸閱讀


Empty