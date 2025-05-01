鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至792元，幅度約4.49%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 10:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)提出目標價估值：中位數由758元上修至792元，調升幅度4.49%。其中最高估值900元，最低估值620元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予台光電(2383-TW)評價：積極樂觀16位、保持中立1位、保守悲觀0位。
台光電(2383-TW)今(30日)收盤價為556元。近5日股價上漲6.51%，相關零組件業近5日上漲3.97%，集中市場加權指數上漲3.03%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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