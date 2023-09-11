14家金控前8月獲利3114億元年增轉正 富邦金累計623億元居冠

14 家上市金控獲利全數出爐，8 月合計稅後純益 385.46 億元、年增 23.4%；累計前 8 月稅後純益 3114.45 億元、年增 1.82%。單就 8 月金控獲利來看，中信金 (2891-TW) 單月稅後純益 77.03 億元居冠；以累計獲利來看，由富邦金 (2881-TW) 以 623.8 億元、每股稅後純益 (EPS)4.75 元稱王。

至於 7 月獲利轉正的新光金 (2888-TW)8 月獲利再度陷入虧損陰霾，單月虧損 3.44 億元；累計前 8 月仍虧損 9.88 億元，較去年同期衰退 114%，是唯一虧損墊底的金控。

整體而言，金控 8 月獲利表現雖然受到股息收益縮水影響，但 14 家金控累計前 8 月獲利仍突破 3000 億元關卡，擺脫去年同期呈現衰退走勢，重新回到正成長軌道。

富邦金累計獲利、每股純益雙雙居冠

富邦金 8 月稅後純益 69.31 億元，累計前 8 月稅後純益 623.80 億元，仍較去年衰退 29.9%，累計每股稅後純益 (EPS)4.75 元。

主要子公司中，台北富邦銀行 8 月稅後純益 23.37 億元，累計稅後純益 185.01 億元，較去年同期成長 2%，包括 8 月、累計前 8 月獲利雙創歷史同期新高。

富邦人壽 8 月稅後純益 42.77 億元，累計前 8 月稅後純益 389.42 億元，主要投資收益來源則有利息收入、國內外股票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益。

在債市方面，美國財政部計畫於下半年增發公債額度，推升公債利率反彈。策略上維持充足流動性部位，以利於有效因應後續市況變化，動態調整投資部位。

富邦人壽預期，聯準會仍將維持一段時期基準利率於較高水準，推升美元走強，8 月份美元兌台幣升值約 1.35%，貢獻當月匯兌利得。

國泰金前 8 月獲利 546 億元 賺贏去年全年

國泰金 (2882-TW)8 月稅後純益 56.5 億元，累計稅後純益 546.3 億元，累計前 8 月獲利已超越去 (2022) 年全年水準。包括國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信 8 月獲利皆創同期歷史新高。

核心子公司國泰人壽 8 月稅後純益 25.3 億元，累計稅後純益 283.2 億元，國壽 8 月單月獲利穩健，主要反映實現資本利得及經常性收益挹注，今年以來金融市場波動仍存，但壽險投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現仍維持良好。

在財務操作部分，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加上利息收入呈雙位數成長，且股利收入及匯兌利益持續挹注下，帶動整體獲利表現穩健，截至今年 8 月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾 420 億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。

中信金單月獲利 77 億元進帳 榮登 8 月獲利王

中信金 8 月稅後純益 77.03 億元，累計前 8 月稅後純益 441.29 億元，每股稅後純益 (EPS)2.26 元。

金控獲利雙引擎中信銀、台灣人壽營運表現良好，中信銀行在存放款、財富管理業務動能挹注下，銀行 8 月稅後純益 42.83 億元；台灣人壽則受惠於美元持續升值與股利收入挹注，單月稅後純益 35.12 億元。

中信金表示，與去年同期相比，除了存放款基盤成長及利差擴大外，另因財富管理業績回溫及信用卡消費金額增加，使銀行稅後獲利成長 22%；保險業務今年則因有認列防疫險相關損失之所得稅利益，獲利較去年同期成長 24%。

台新金前 8 月獲利 128 億元、年增逾 8 成

台新金 (2887-TW)8 月稅後純益 18 億元，累計前 8 月稅後純益 128.3 億元，較去年同期大增逾 8 成，每股稅後純益 (EPS)0.92 元。

核心子公司台新銀 8 月稅後純益 11.7 億元，較 7 月減少近 3 成，主因是金融市場震盪，導致銀行投資收益減少，銀行 8 月獲利較 7 月衰退。

新壽拖累 新光金 8 月再陷虧損

新光金 8 月獲利再度陷入虧損窘境，8 月虧損 3.44 億元，累計前 8 月虧損 9.88 億元，累計每股虧損 0.07 元。主要子公司中，新壽 8 月淨損 8.98 億元，累計前 8 月虧損 76.46 億元，是唯一獲利虧損的子公司。