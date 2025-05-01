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鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為111元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元下修至2.79元，其中最高估值5.83元，最低估值2.01元，預估目標價為111元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.83(5.83)7.817.81
最低值2.01(2.05)2.722.93
平均值3.25(3.4)5.445.44
中位數2.79(3.22)5.026.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值20,754,99023,051,50023,550,720
最低值16,692,00018,264,00018,620,060
平均值18,105,44020,595,32020,831,310
中位數17,884,00021,111,00019,356,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS1.81-0.194.2512.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,457,71315,836,49818,334,33626,182,376

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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