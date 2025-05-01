鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為111元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元下修至2.79元，其中最高估值5.83元，最低估值2.01元，預估目標價為111元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.83(5.83)
|7.81
|7.81
|最低值
|2.01(2.05)
|2.72
|2.93
|平均值
|3.25(3.4)
|5.44
|5.44
|中位數
|2.79(3.22)
|5.02
|6.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20,754,990
|23,051,500
|23,550,720
|最低值
|16,692,000
|18,264,000
|18,620,060
|平均值
|18,105,440
|20,595,320
|20,831,310
|中位數
|17,884,000
|21,111,000
|19,356,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|1.81
|-0.19
|4.25
|12.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,457,713
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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