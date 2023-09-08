〈商品報價〉需求前景改善 BCI跳漲近15%

波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (7 日) 上漲 60 點至 1141 點，跌幅 5.55%，觸及兩周以來高點。其中，海岬型指數 (BCI) 受需求改善激勵，跳漲近 15%，日租金大增 1290 美元。

海岬型運費指數 (BCI) 大漲 155 點，或 14.99% 至 1189 點；平均日租金增加 1290 美元報 9863 美元。船舶經紀商 Fearnleys 報告指出，9 月中下旬 C5 航線、東澳及太平洋的貿易量保持穩定，且南非與印度運輸量增加，有助海岬型市場情緒改善。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 小漲 7 點，或 0.48% 至 1473 點；平均日租金增加 63 美元報 13255 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 20 點，或 1.9% 至 1056 點。

另一方面，中國進出口數據疲弱，使連續月紐約鐵礦石下跌 2.49% 至 113.41 美元，近月新加坡鐵礦石下跌 1.5% 至 117.07 美元。

中國海關總署周四公布 8 月進出口總值，出口年減 8.8%，連續第 4 個月負成長、進口年減 7.3%，延續年初以來跌勢，顯示外需不振、內需下滑，製造業再次遭受打擊。

人行上周放寬借貸規則以幫助購房者，但分析師認為，由於勞動力市場復甦放緩且家庭收入預期不確定，這些措施可能效果不大，也無法讓產業立即復甦。