〈商品報價〉需求低迷 BCI下挫7%跌破千點

海岬型指數 (BCI) 重挫跌破千點，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (5 日) 下跌 20 點報 1063 點，跌幅 1.8%，寫一個多月以來新低。

因中國需求復甦受限，海岬型運費指數 (BCI) 欲振乏力，下挫 75 點報 997 點，跌幅 7%，寫 6 個多月新低；平均日租金減少 621 美元報 8266 美元。

業者指出，中國房地產市場恐還有未爆彈，導致整體需求和當局的刺激經濟方案，尚未見明顯發酵，且中國鋼鐵行業景氣不佳，下游需求並未明顯釋放，鐵礦砂、焦煤等煉鋼原料載運需求仍存高度不確定性，壓抑海岬型船舶指數。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 小漲 3 點，或 0.2% 至 1481 點；平均日租金增加 21 美元報 13326 美元。分析師表示，北美進入穀物收成旺季，加上巴拿馬運河塞港問題持續影響，可望持續推升運價及指數向上。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 13 點，或 1.3% 至 1008 點。

另一方面，連續月紐約鐵礦石上漲 0.22% 至 112.94 美元，近月新加坡鐵礦石小漲 0.39% 至 117.54 美元。

中國近來推出一系列旨在重振經濟的措施，包括放寬借貸規則以幫助購房者，繼八月份強勁上漲後，9 月進一步提振鐵礦石價格。

不過，分析師警告投資人應保持謹慎，留意全球最大鐵礦石消費國中國今年的鋼鐵產量政策。西太平洋銀行分析師在報告中指出，市場焦點仍然是中國的鋼鐵減產，唯一的問題是何時開始。