〈焦點股〉散裝族群一日行情？原因出在BCI回檔

由於巴拿馬運河水位創歷史新低引發塞船，上周五散裝航運族群多檔亮燈漲停，不過，今 (21) 日再度成為大盤摜壓主軸之一，裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW) 跌幅超過半根停板，法人分析，主要是因波羅的海海峽型指數 (BCI) 上周五回檔 4%，反映中國房地產市況的高度不確定性。

波羅的海海峽型指數 (BCI) 主要連動海岬型船舶現貨價，海岬型船運送主要商品是鐵礦砂和煤礦等，與最大進口國中國的鋼鐵、房地產業關係密不可分，上周五回檔 4%，可說是跌幅最大的原物料指數，僅次於棕櫚油，而近一個季度已回檔逾 20%。

盤中裕民、新興跌超過半根停板，志信 (2611-TW)、台航 (2617-TW) 和中航 (2612-TW) 均跌 4% 之上，慧洋 - KY(2637-TW)、正德 (2641-TW) 均跌超過 3%。

散裝航商新興最新指出，天候異常造成巴拿馬運河乾旱狀況，恐怕要等到明年中才能緩解，會造成船舶供給減少，加上近期中國華北、東北地區淹水，帶動中國補原物料需求。

不過，新興也提到，中國房地產市場恐還有未爆彈，導致整體需求和當局的刺激經濟方案，尚未見明顯發酵。

法人則提醒，中國鋼鐵行業景氣不佳，下游需求並未明顯釋放，鋼價下滑影響鋼廠生產意願。

值得注意的是，中國為達成碳中和目標，今年粗鋼產量將不能高於去年，恐進一步衝擊鐵礦砂、焦煤等煉鋼原料載運需求。