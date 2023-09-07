〈陸港盤後〉中國8月出口年降8.8% A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周四（7 日）收盤同步走低，滬指跌 1.13%，中國 8 月出口年降 8.8%，降幅小於 7 月的 14.5%，但這項數據依然無法提振投資人的信心。

滬指周四收盤跌 1.13% 報 3,122.35 點，深成指大跌 1.84% 報 10,321.44 點，創業板指重挫 2.11% 報 2,056.98 點；兩市成交額合計人民幣 7,668 億元，「北向資金」淨流出 70.72 億元。

半導體類股大幅下挫，汽車、環保、化工、有色、燃氣、醫藥、電力、釀酒等族群走低，旅遊餐飲類股則逆勢走高。

香港恒生指數周四收盤跌 1.34% 報 18,202.07 點，恒生科技指數驟跌 2.04% 報 4,091.65 點。

中國海關總署周四公布的數據顯示，按美元計價，8 月出口為 2,848.7 億美元，年降 8.8%，降幅小於經濟學家原估的 9%；進口為 2,165.1 億美元，降 7.3%；貿易順差為 683.6 億美元，縮小 13.2%。

澳盛銀行集團大中華區首席經濟學家楊宇霆說，中國貿易數據改善，是經濟成長回穩的初步跡象。 今年來全球對中國商品的需求降溫，拖累中國出口，導致經濟進一步放緩，製造業也感受到痛苦：8 月官方製造業景氣連續第五個月萎縮，次指標海外訂單也持續萎縮。

中國國內商品需求疲弱和中國經濟減速也影響全球貿易活動。8 月南韓對華出口驟降 20%，最近幾個月來日本對中國的出口也走下坡。

中國政府最近幾周推出一系列漸進措施，力圖重振企業信心，並提振陷入困境的房地產市場。房地產市場是經濟壓力的主要來源之一。

出於對經濟高債務水準的擔憂，中國政府迄今仍避免採取任何大規模刺激措施。 一些經濟學家預估，今年中國恐怕無法實現約 5% 的成長目標。

此外，中芯國際 (688981-CN) 股價周四收盤重挫逾 8%，利空是華為新機 Mate 60 Pro 引發中國手機晶片突破美國科技圍堵的議論後，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）周三表示，美國商務部應該終止對華為、中芯國際出口所有技術。

華為在 2019 年 5 月被列入美方貿易黑名單，這代表美國供應商必須取得特殊許可，才能把貨出給華為。隔年 12 月，中芯國際也被列入出口管制實體名單。