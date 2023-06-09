中航看散裝市況 「總有些行情」 明年Q1前陸續迎3艘新船

中航 (2612-TW) 今 (9) 日召開股東常會，董事長彭士孝表示，散裝市況雖沒有兩年前那麼好，總還是有一些行情，後市主要看中國一系列的政策；而中航已購買的 4 艘新船，在 3 月新交付 1 艘，預計 6 月再交 1 艘，明年第一季完成交付另外 2 艘，至於未來的購船計畫會再研究。

中航租船多是一年一約，中航指出，目前海岬型船舶日租金約 12000 美元，若加計折舊，這種現貨價無法達損平點，而中航簽訂的租約部分有到 20000 美元，預期維持穩定的獲利狀態沒有問題，惟今年每季約有 2-3 艘船將換約，價錢恐不如過去好。

中航表示，今年金融及地緣政治風險仍高，造成運價波動仍大，不過，由於船廠訂單滿載、造船成本上升、新世代燃料技術尚未成熟，散裝新船和二手船價居高不下，看未來 3 年新船加入市場的壓力將大幅改善。

就今年來看，中航說明，鐵礦砂價格雖有回落但維持每公噸 100 美元上下，同時，今年自西非出口到遠東鋁礬土貨量相較去年也明顯增加，有助緩和供給過剩，仍保守樂觀看待下半年。

而近期散裝船運價下跌，主要是反映市場對中國疫後經濟復甦動能樂觀情緒淡化，未來觀察重點在於，中央和地方政府是否宣告更大力度的政策穩定市場信心。

中航為因應節能減碳趨勢，並加速推動 ESG， 在 2 年前規劃建造 4 艘節能環保散裝輪，額外加裝包括軸發電機、雙燃料設計 (LNG-ready) 和預留岸電 (AMP) 等節能減排設備，並擁有智能船舶認證 (Smart Ship notation)，第 1 艘新船已於 3 月船，第 2 艘新船預計 6 月加入營運。

陸運方面，中航旗下偉聯運輸規劃引進新型電動車和節能柴油車，彭士孝說，甚至已經在研究無人車，主要用在港口內，於高雄港測試中。