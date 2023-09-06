9月企業發債潮 席捲全球市場 

由於多家擁有投資級債信評等的公司在美國勞動節連假後發行債券，全球市場在 9 月伊始湧入大量的新債券。

彭博報導，在美國通膨數據和聯準會 (Fed)9 月 20 日公布決策以前，全球至少 40 家投資級信評公司在勞動節結束隔日、也就是周二 (5 日) 這一天發行債券，希望在利率進一步上升以前鎖定低利率。

根據彭博的統計，這其中約一半、超過 360 億美元的新債都在美國發行，就發行件數和單日供給量來說，都創今年新高。

礦商必和必拓 (BHP Group)、菸草商 Philip Morris(PM-US) 都是勞動節後於美國發債的例子，銀行業則在亞洲的一級市場扮演要角。歐元區企業周二也發債至少 187 億歐元 (201 億美元)，本周可望發債超過 250 億歐元。

CreditSights 信用策略全球主管 Winnie Cisar 說：「我預料企業正試著在經濟數據引導美債殖利率走高以前，搶先發債。本月可能看到許多提前發債的例子。」

以必和必拓為例，該公司在美國透過五個部分的高級無擔保債券完成 47.5 億美元債券定價，其中最長天期為 30 年債券，殖利率比美國公債高出 1.25 個百分點。

另據路透報導，投資人預估，本月新債發行金額可能介在 1000 億至 1500 億美元之間。

施羅德投資管理公司 (Schroder) 高級投資主任 David Knutson 說，由於投資人愈來愈認定世界主要經濟體走向「軟著陸」，美國新債將繼續大量供給，直到市場被淹沒。

美國公債遭拋售

也由於一些投資人把手中的政府公債換成利息更高的投資級公司債，美國長天期公債遭到拋售。10 年期美債殖利率周二報 4.27%，高於上周五的 4.180%，30 年期殖利率從上周五的 4.285% 上升至 4.38%。

道明證券美國利率策略主管 Gennady Goldberg 說：「9 月通常是大量發債的月份，因此人們通常會賣掉公債和現有的債券，為新債挪出空間。」

導致美債下跌的其他因素還包括：美國財政部即將增加發債量，引發市場對美國償債可續性的擔憂，尤其在惠譽 (Fitch) 上個月突然調降美國債信評等以後。

根據 ICE BAML 的資料，美國投資級債券平均殖利率截至周一報 5.73%，高於今年初的 5.47%，以及 2022 年 1 月 Fed 剛開始升息時的 2.44%。