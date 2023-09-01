資金大舉流向科技股 債券表現創美國獨立以來最糟

美國銀行全球研究部表示，看漲投資人連續第 10 周向科技股注入資金，這是 2 年來最長的投資記錄；而美國國債將迎來《獨立宣言》出現以來最差的全年表現。

美國銀行周五 (1 日) 引用提供商 EPFR 的數據指出，截至周三 (30 日) 當周，股票基金淨流入 103 億美元；其中投資人向科技股投入 51 億美元，為 5 月以來最高水平；向新興市場股票投入 49 億美元。

投資人一直在買入股票，因為他們對美國經濟實現軟著陸的希望越來越大。預期經濟放緩到足以讓通膨回到 Fed 的目標，但幅度不會太大。

然而，Fed 大幅升息以及疫情時期的紓困措施有助於減緩通膨，這對美國國債造成了沉重壓力。美國國債價值將連續第 3 年下跌，這是「250 年來從未發生過的」。根據美國銀行的計算，「幾乎就是美利堅合眾國的歷史」。

股市的資金流入也嚴重不均。今年至今，科技股的資金流入量為 340 億美元，遠遠領先於第二大類股消費股的 40 億美元流入量。

美國銀行表示，這意味著全球市場的廣度「極其糟糕」。摩根士丹利資本國際 (MSCI) 的所有國家世界指數處於 2003 年以來的最窄水平。

數據還顯示，截至周三當周，還有 65 億美元流入現金，17 億美元流入債券，3 億美元流出黃金。

由於資金流入新興市場股票，美國銀行的「牛熊」指標升至 5 個月高點 4.4。