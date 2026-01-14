‌



除了台廠外，中國被動元件廠也陸續傳出漲價消息，產品涵蓋電阻、鋁電鋁箔等，漲幅在個位數百分比到 1 成以上不等。業界人士認為，接下來需觀察 MLCC 價格是否會跟進上漲，被動元件產業可望迎來久違的漲價周期。

而近期在盤面資金湧入漲價題材，加上被動元件基期相對較低下，也吸引買盤進駐，國巨今日大漲逾 9%，最高來到 285 元，逼近漲停價 286.5 元，也刷新股票分割以來的新高價。