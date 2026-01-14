鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件近日挾漲價題材吸引資金進駐，國巨 *(2327-TW) 今 (14) 日逼近漲停、創股票一拆四後新高價，帶動族群股全面大漲，蜜望實 (8043-TW)、信昌電 (6173-TW)、鈺邦 (6449-TW) 等多檔被動元件股衝上漲停。
原物料價格走揚加上 AI 帶動需求，國巨去年二度調漲鉭質電容報價、今年開年又宣布調漲部分磁珠產品價格，而臺慶科 (3357-TW)、光頡 (3624-TW) 也自去年下半年起到今年初，調漲部分產品報價，以因應成本上升的影響。
除了台廠外，中國被動元件廠也陸續傳出漲價消息，產品涵蓋電阻、鋁電鋁箔等，漲幅在個位數百分比到 1 成以上不等。業界人士認為，接下來需觀察 MLCC 價格是否會跟進上漲，被動元件產業可望迎來久違的漲價周期。
而近期在盤面資金湧入漲價題材，加上被動元件基期相對較低下，也吸引買盤進駐，國巨今日大漲逾 9%，最高來到 285 元，逼近漲停價 286.5 元，也刷新股票分割以來的新高價。
國巨領漲帶動下，被動元件族群全面上攻，包括蜜望實 (8043-TW)、信昌電 (6173-TW)、鈺邦 (6449-TW)、金山電 (8042-TW)、鈞寶 (6155-TW)、千如 (3236-TW)、華容 (6174-TW) 等盤中漲停鎖住。
今展科 (6432-TW)、九豪 (6127-TW)、凱美 (2375-TW) 等均漲逾半根停板，聚鼎 (6224-TW)、越峰 (8121-TW)、華新科 (2492-TW)、堡達 (3537-TW) 等也走強。
下一篇
#偏強機會股
#波段上揚股
#動能均線獲利股
#指標剛突破
#上升三紅K