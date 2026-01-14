鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-14 16:20

路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，輝達 (NVDA-US) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。

知情人士進一步透露，中國政府官員周二 (13 日) 已召集國內科技公司開會，明確指示除非必要，否則不得採購 H200 晶片。

其中一人說：「官方措辭非常嚴厲，基本上等同於暫時禁止，但未來情況若有變化，也可能有所調整。」

北京動機不明確

H200 是輝達次強大的 AI 晶片，身處美中關係的交鋒點。雖然中國企業需求強勁，但目前不清楚北京打算全面禁止、以扶植本土晶片業發展，抑或是仍在考慮管制措施，還是打算把這一點當成與美國談判的籌碼。

美國政府周二稍早正式放行輝達晶片出口中國，但附帶一些條件，例如對中國出口不得超過美國客戶總銷量的 50%。

知情人士表示，中國政府部門並未說明最新指示背後的理由，也沒有明說這是正式禁令還是臨時措施。

此外，路透也無法證實這些指示是否適用於現有 H200 訂單，還是指限新訂單。

另據美國科技媒體 The Information 稍早報導，中國政府本周告知部分中國科技企業，只有在特定情況下，才會批准企業採購 H200 晶片，例如與大學合作進行研發。

美國為抑制中國 AI 及科技發展，自 2022 年起對高階晶片輸中實施出口管制。川普重返白宮後，曾一度禁止出口較低階的 H20 晶片、後來又放行，但北京從去年 8 月起禁止販售，導致輝達在中國 AI 晶片的市占率幾乎降到零。

這次放行的 H200，效能約為 H20 的六倍，是極具吸引力的產品。雖然中國晶片廠已研發出華為 Ascend 910C AI 處理器這類產品，但 H200 在大規模訓練先進 AI 模型方面的效率更高。