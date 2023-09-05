投資人評估經濟前景 美債殖利率走升

隨著勞動節假期後美股重新交易，美國國債殖利率周二 (5 日) 攀升，投資人考慮上周關鍵數據發布後的經濟下一步走勢。

美東時間上午 6:05，10 年期美債殖利率上漲 5.1 個基點至 4.224%。2 年期國庫券殖利率攀升 4.2 個基點報 4.91%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

由於最近的數據暗示經濟放緩，投資人評估了經濟前景以及這對 Fed 貨幣政策的意義。

上周五 (1 日) 公布的 8 月非農就業報告顯示，失業率升至 3.8%，創 2022 年 2 月以來最高水平，較 7 月的 3.5% 大幅上升。平均時薪環比成長 0.2%，同比成長 4.3%，都低於之前預期。

許多投資人將此視為通膨壓力可能緩解、Fed 升息正在生效的跡象。除了減緩整體經濟成長之外，冷卻勞動市場一直是 Fed 主要政策目標之一。

就業數據發布之際，由於經濟數據好壞參半，Fed 貨幣政策路徑的不確定性有所增加。經濟數據繼續反映出一定的韌性，以及 Fed 官員的評論，其中包括 Fed 主席鮑爾，他最近暗示利率可能還會走高。

市場仍預計 Fed 將在本月底的下次會議上維持利率不變，但對於今年稍後舉行的其他 Fed 會議上可能發生的事情，看法似乎存在分歧。