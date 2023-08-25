Fed主席鮑爾全球央行年會演說：必要時可能進一步升息 暗示9月維持利率不變

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (25 日) 在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會上表示，如有必要，Fed 準備進一步提高利率並打算保持借貸成本在高處，直到通膨率回落到 Fed 的 2% 目標。

鮑爾在會上表示，儘管通膨率已從峰值回落，這是個可喜的發展，但仍然過高。Fed 準備在適當的情況下進一步提高利率，並且打算將政策維持在限制性水準，直至通膨朝央行的目標持續下降。

鮑爾還警告，通膨降溫的過程仍有很長的路要走，即便最近數據顯示出可喜的跡象。他說：「做太少可能會讓高通膨變得根深蒂固，持久的通膨最終會讓就業市場付出高昂代價，而做太少也可能對經濟造成不必要的傷害。」

有分析指出，鮑爾還暗示 Fed 可能會在 9 月的貨幣政策會議上保持利率穩定，正如投資人預期那樣。鮑爾說：「有鑑於我們已經取得進展，在即將召開的會議上，我們可以謹慎行事，評估即將到來的數據以及不斷變化的前景和風險。」

市場近期認為，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 9 月會議上再次升息的可能性非常小，不過在 11 月會議上最後一次升息的機率約為 50%。

分析認為，鮑爾上述論調在今年是一致的：特別留意恢復物價穩定的使命，如有必要進一步收緊貨幣政策好讓通膨回到 2% 目標的可能性依然存在。

通膨仍有復熾風險 未考慮降息

至於降息方面，鮑爾在談話上並未給出考慮跡象。他表示政策已轉向更審慎的階段，風險管理目前來說非常重要。

鮑爾指出，經濟降溫的速度可能沒有預期的這麼快，最近經濟產值和消費者支出一直很強勁。美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 2.4%，這一出人意料的強勁數據讓許多經濟學家上修第三季 GDP 預測，並重新考慮經濟衰退的可能性。

鮑爾說：「持續高於趨勢的經濟成長大量證據可能會讓通膨面臨進一步風險，有可能證明進一步收緊貨幣政策是合理的。」

不會上調 2% 的通膨目標

鮑爾還駁斥有關央行可能上調通膨目標的猜測。近幾個月來，學術界一直討論這一想法，如今鮑爾強調 2% 是 Fed 的通膨目標，未來也是如此。

一些美國議員，尤其是民主黨議員建議 Fed 提高 2% 的通膨目標，此舉能讓 Fed 有更大的政策靈活性並阻止進一步升息。

中性利率目標為何仍沒有答案

鮑爾在會上並沒有正面回答何謂非限制性也非刺激性的長期或中性利率的問題。他說：「我們認為目前的政策立場是限制性的，給經濟活動、就業和通膨帶來下行壓力。但我們無法確認中性利率，因此貨幣政策限制的確切程度始終仍存有不確定性。」

今年 6 月，17 名 Fed 官員中有 7 名預估扣除通膨的實質中性利率 (r-star) 高於 0.5%、僅 3 名較低；一年前有 8 名的預估值低於 0.5%，僅 2 名較高。

鮑爾還提到，先前緊縮舉措可能還沒有在整個體系中發揮作用，這替未來的貨幣政策提供較為謹慎的前景。

未來貨幣政策線索清晰

相較於去年異常簡短的談話，鮑爾今年對可能影響貨幣政策制定的因素給出更多細節。

具體而言，鮑爾將通膨分解為 3 個關鍵指標，包括商品、住房服務 (如租金成本) 和非住房服務。他指出這 3 者如今都取得進展，但非住房市場最難衡量，因為其對利率調整最不敏感，而該類別包括醫療保健、食品服務和交通運輸等。

值得注意的是，鮑爾強調 Fed 最在意的是核心通膨 (扣除波動較大的食品和能源價格)，特別是商務部的個人消費支出 (PCE) 物價指數，而非勞工部的消費者物價指數 (CPI)。

市場反應

鮑爾談話結束後，美股主要指數漲跌互現，道瓊工業指數上漲近 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌逾 1%。美國 10 年期公債殖利率升近 4.3%，美元指數飆至 104.29。

芝商所 FedWatch Tool 顯示，9 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 17.5%，保持利率不變的機率為 82.5%。