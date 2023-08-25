Fed哈克估今年不需要再升息 觀察政策對經濟影響

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周四 (24 日) 表示，聯準會 (Fed) 在利率的問題上可能做得夠多了，已經處在限制區間，接下來應該是把利率維持在限制性水準，同時評估貨幣政策對經濟的影響。哈克今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上有投票權。

哈克表示，讓限制性政策持續一段時間發揮作用，應該能降低通膨。除非美國經濟出現任何意外，否則 Fed 或許能停止升息。

哈克是在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會的會議間隙接受美媒 CNBC 採訪發表上述言論，他是首位在 Fed 主席鮑爾於周五 (25 日) 發表談話前釋出對利率政策看法的官員。

哈克預估，今年通膨率將降至 4%、明年降至 3%，後年將回落到 2% 的目標。他也預測失業率可能升到 4% 甚至更高，而經濟成長可能放緩。

他還表示，近期出現的長期借貸成本飆升可能有助緩和經濟活動，自己也在留意經濟數據以防可能出現的意外。

至於 Fed 何時降息，哈克說目前還為時過早，在談論降息之前他更想看到的是通膨進一步降溫。

在許多 Fed 決策者看來通膨逐步降溫，相對於 Fed 的 2% 目標仍然過高，這種情況讓政策前景充滿不確定性。與此同時，就業市場依然非常強勁，經濟成長也有彈性，這表明即便物價壓力已減輕，但 Fed 仍有進一步升息的空間。