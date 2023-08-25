川普重返前推特平台 Digital World股價下跌

在美國前總統川普重返社交媒體平台 X 後，已同意與川普的媒體公司合併的 Digital World Acquisition Corp (DWAC-US) 股價在周五 (25 日) 盤前交易下跌 5%。

川普周四 (24 日) 發布了他在喬治亞州 Fulton 郡監獄服刑時的大頭照，並呼籲捐款，代表了時隔兩年半後重返前身為推特的 X。

川普曾表示，在 2021 年 1 月 6 日美國國會大廈襲擊事件後，因帳號被推特封禁，他將只使用由他所屬的川普媒體技術集團 (TMTG) 新創公司開發的新平台 Truth Social。

在被推特封禁之前，他在該平台上擁有超過 8800 萬粉絲，而截至周五，他在 Truth Social 上擁有 639 萬粉絲。

去年 11 月，億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 收購推特後撤銷了該禁令。但川普去年 11 月曾表示，他沒有興趣重返推特。

空白支票公司 Digital World 於 2021 年 10 月同意與 TMTG 合併，這筆交易將為 Truth Social 母公司注入 13 億美元現金。

然而，該交易面臨數月的審查，Digital World 今年稍早時與美國證券監管機構就欺詐指控達成和解；這項指控拖延了交易的完成。

Digital World 本月稍早時將合併最後期限延後了 3 個多月至 12 月 31 日，這是最新一次延期。

該公司周四 (24 日) 還收到那納斯達克交易所的信函，指稱其不符合該交易所的一項上市規則。