〈美股早盤〉市場靜待Fed主席鮑爾全球央行年會談話 主要指數開高

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾稍晚將在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會上發表談話，投資人將從談話中尋找未來貨幣政策走向的蛛絲馬跡，美股主要指數周五 (25 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近或近 0.5%，標普 500 指數漲 0.5%，費城半導體指數跌 0.1%。

Fed 主席鮑爾稍晚將在傑克森霍爾全球央行年會上發表演談話，交易員對利率長期走高的可能性進行評估，美元一度大幅上漲至 3 個月來的高點。投資人對鮑爾的演講非常關注，希望從中瞭解 Fed 未來的政策走向並估鮑爾可能透露比其他央行更加鷹派的訊號。

選擇權策略師表示，投資人可能低估 Fed 主席鮑爾在全球央行年會演講引發的市場動盪程度，據選擇權市場的定價顯示，從現在到周五收盤，標普 500 指數估將波動 0.9%。選擇權市場是投資人經常對避險市波動的地方，對此一些策略師認為，前景可能不夠謹慎，尤其是如果去年的情況可以作為參考的話。

據分析顯示，去年 8 月，鮑爾在全球央行年會發表比預期更為鷹派的講話，讓標普 500 指數當天下跌 3.4%，這是至少 11 年來 Fed 主席在年度研討會上發表演說後的最大反應。當時，選擇權市場顯示的波動率在 1.4% 左右。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 重申，央行在收緊政策方面可能已經做了足夠多，在評估政策對經濟的影響時，應該將利率保持在限制性水準，讓它發酵一下，這應該會推動通脹下降。

而前聖路易聯準銀行總裁布拉德 (Jim Bullard) 則認為，今年夏季美國經濟重新加速可能會推遲 Fed 結束升息的計畫。這可能給通膨帶來上行壓力，阻礙通膨回落進程，進而影響 Fed 調整政策方向的時間點。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，將需要時間將通膨率降低到 2% 的目標水準，Fed 還有更多工作要做，必須保持耐心和堅定。目前已見到有良好跡象顯示 Fed 的工作正取得預期效果，不過可能還需要進一步升息，也可能已經接近可以持穩利率的節點。

柯林斯認為，提前繪製出升息路線圖並沒有什麼幫助，當前無法對利率峰值位於何處給出明確訊號，Fed 極有可能不得不將高利率維持一段時間。

截至台北時間周五（25 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 0.63%，至每股 128.97 美元

Alphabet 旗下搜尋引擎公司 Google 副總裁 Laurie Richardson 表示，將向外界以及容許研究人員提供更多數據且在審查內容方面更具透明度，以遵守歐盟新生效的《數位服務法》(DSA) 的相關規定。歐盟去年完成 DSA 的立法工作，法例將於本周五正式生效，要求網路巨擘更負責任地、確保社交平台內容不具誤導性質、有更佳透明度等。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.95%，至每股 133.09 美元

The Information 援引消息人士報導，亞馬遜正與迪士尼 (DIS-US) 洽商，合作發展體育頻道 ESPN 串流服務，包括入股該個體育頻道的可能性。相關討論仍處在討價還價階段，雙方正談判新合作的作價。ESPN 希望，服務月費介在 20 至 35 美元。如果上述作價落實，有關服務可能是收費最高的美國串流媒體服務。

WeWork(WE-US) 早盤股價上漲 3.561%，至每股 0.1425 美元

向 WeWork 提供數億美元貸款的一些華爾街公司正在研究其申請破產的可能性。包括貝萊德、King Street Capital 和 Brigade Capital 在內的基金管理公司正在就 WeWork 的重組方案進行初步談判，並表示他們將支援 WeWork 申請破產保護的計畫。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月密大消費者信心指數預期 71.2，前值 71.6

華爾街分析：

Mobius Capital Partners 的投組經理 Carlos von Hardenberg 表示，美股可能會出現另一個不確定的階段而且可能有廣泛的拋售，這都將取決於鮑爾在傑克森霍爾演講上透露的鷹派程度。

摩根大通分析師 Sandeep Deshpande 表示，現在看漲晶片股還為時過早，因為庫存情況對大多數公司來說都是負面的，投資人需要耐心等待，然後再轉向更具建設性的觀點。

Deshpande 指出，半導體庫存在今年年第二季有所緩解，但只是輕微緩解。投資人通常會在庫存高峰時買入半導體股票，但有鑑於目前的高庫存水準，這一經驗法則可能並不適用，因為庫存正常化所需的時間可能比平常更長。除記憶體外，該產業有 6 周的過剩庫存。