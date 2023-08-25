傳中國擬將股票交易印花稅下調最多5成 重振市場信心

路透周五 (25 日) 援引三名知情人士消息報導，中國相關部門計劃將國內股票交易印花稅減少最多 5 成，此舉目的是提振陷入困境的股市。據悉，在中國國務院的指導下，包括財政部在內的監管機構本月初已向國務院提交相關建議方案，最快可能在周五公布。

知情人士表示，中國當前股票交易印花稅率為 0.1%，當局計畫下調 2 成或 5 成，最有可能下調幅度是 5 成。如果計畫成真，則為中國自 2008 年以來首次下調股票交易印花稅。

對此，中國國務院新聞辦公室並未立即回應置評請求，中國財政務部和證監會也沒有回應。

報導指出，中國領導人在 7 月底誓言要重振國內股市，但隨經濟復甦腳步緩慢，房地產市場債務危機加深，中國股市一直處在低迷狀態。該國藍籌股滬深 300 指數跌至 9 個月低點，較今年 4 月的峰值下跌 11%。相比之下，MSCI 全球股票指數今年迄今已上漲 11%。

Shanghai Jianwen Investment Management Co. 基金經理 Xie Chen 認為，中國當局的政策可能在短期內會提振股市，但長期來看不會有太大影響，反彈可能僅持續兩三天，甚至更短。他認為，市場長期趨勢的逆轉是對經濟改善預期引發，而不是下調印花稅。

根據中國官方數據，2022 年中國一般公共預算收入總額為人民幣 20.37 兆元（約新台幣 87 兆元），其中證券交易印花稅占 2760 億元，較 2021 年增加 11.4%。

由於中國內外需求疲軟，第二季經濟成長緩放，讓分析師在缺乏重大支持措施的情況下下修今年經濟成長預期。對此，北京政府採取一系列措施提振市場，包括本周早些時候小幅下調一項關鍵貸款基準等。

然而到目前為止，溫和的刺激措施未能讓投資人滿意，他們要求中國當局推出更強力的政策回應，包括大規模的政府支出。

據悉，中國央行已要求一些國內銀行縮減透過債券通 (Bond Connect) 計劃進行的對外投資，此為最新刺激經濟舉措。