特斯拉推動下 印度擬降低在當地生產的電動車商進口關稅

路透周五 (25 日) 援引知情人士消息報導，印度正在制定一項新的電動車政策，將削減承諾在印度進行部分生產的汽車製造商的進口關稅。此前美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 曾提議在印度蓋廠生產面向當地銷售的平價電動車，欲打進印度市場。

根據一名印度政府高級官員和兩名知情人士透露，正在考慮的政策可能允許汽車製造商以低至 15% 的稅率進口電動車，而目前對價格在 4 萬美元以上的電動車是徵收 100% 的關稅，對其他則徵收 70% 的關稅。

該名政府官員表示，有份與特斯拉的合作備忘錄，而印度政府展現出興趣。對此，正在制訂該計畫的印度商務部和特斯拉並未回應置評請求，印度財政部長 Nirmala Sitharaman 則表示，沒有降低電動車進口關稅的提議。

報導指出，倘若進口關稅減少措施得以實施，可能大幅降低進口電動車的成本，而這是印度當地車商極力避免的。此外，該舉措也可能給特斯拉以外的電動車商打開全球第三大市場的大門，雖然印度電動車銷量不到汽車總銷量的 2%，但成長相當快速。

另名知情人士表示，較低的進口關稅可以幫助特斯拉在印度銷售其全系列車款，而不僅僅是該公司想在當地生產的電動車。

消息傳出後，印度最大電動車製造商塔塔汽車 (Tata Motors) 股價跌近 3%，另一家車商馬恆達 (Mahindra and Mahindra) 股價也跌逾 2%，拖累基準汽車指數一度跌至盤中低點，跌幅為 1.1%。

印度官員表示，當局可能會慢慢考慮這項政策提議，因為任何降低進口電動車關稅的舉措都可能擾亂市場，並影響塔塔汽車和馬恆達等正在印度本土投資生產電動車的企業。

該名官員還說，儘管政府熱衷與特斯拉合作，但過程將經過多次審議，主因是可能會對國內車企產生衝擊。知情人士表示，該政策還在初步審議階段，最終稅率可能會改變。

根據先前報導，特斯拉已表示有意在印度建立一家工廠，生產低成本電動汽車，售價最低僅 2.4 萬美元，比特斯拉目前的入門款車型便宜約 25%，既面向印度市場，也面向出口。