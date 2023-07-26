〈財報〉雲端成長驅動 Alphabet Q2獲利營收均優 盤後樂漲7%

谷歌母公司 Alphabet 周二 (25 日) 盤後公布，受雲端部門的成長驅動，第二季營收和獲利均高於市場預期，激勵盤後一度漲約 7%。

Alphabet (GOOGL-US) 周二交易時間微揚 0.56%，盤後大漲 6.79%，報每股 130.51 美元。

Q2(截至 6/30) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：746 億美元 (年增 7%) v.s. 728.2 億美元

稀釋後 EPS：1.44 美元 (年減 4.9%) v.s. 1.34 美元

核心業務收入 v.s. StreetAccount 預期

Google 搜尋與其他：426.3 億美元

YouTube 廣告：76.7 億美元 v.s. 74.3 億美元

Google Cloud：80.3 億美元 (年增 28%) v.s. 78.7 億美元

Other Bets：2.85 億美元 (年增 48%)

總流量獲取成本 (TAC)：125.4 億美元 v.s. 123.7 億美元

Alphabet 連續 4 季實現百分比個位數的增長，認為數位廣告支出的回落反映了對經濟的擔憂。分析師預期，要到第四季，該增長率才會返回百分比兩位數。

Alphabet 與微軟一起為大型科技公司拉開財報季的序幕。科技業投資者將關注今年稍早實施的成本削減措施的最新情況，以及對人工智慧 (AI) 的投資對獲利能力的影響程度。

微軟周二財報高於預期，但盤後股價走跌近 4%。Meta (META-US) 周三將公布財報，緊接著下周迎來亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 財報。

不計盤後波動，Alphabet 今年迄今上漲 38%，遠高於同期上漲 19% 的 S&P 500 指數。

雲端部門

谷歌的雲端部門營收年增 28%。該部門第一季首次實現獲利，第二季持續公布營業利益 3.95 億美元，與去年同期虧損 5.9 億美元的情形大相逕庭。

Google 雲端業務包含可出租雲端基礎設施和服務的 Google 雲端平台，企業可利用這項服務來建購或執行應用程式，Alphabet 同時也為企業提供生產力工具 Google Workspace 的軟體訂閱方案。

廣告部門

谷歌的廣告營收年增 3.3%，自去年同期的 562.9 億美元上升至 581.4 億美元。YouTube 廣告營收自去年同期的 73.4 億美元上升至 76.7 億美元，高於分析師預期。該影視平台一直在短影片領域面臨來自抖音的激烈競爭。

搜尋和其他部門

營收升至 426.3 億美元，較去年略有增長。

其他賭注部門

該部門包括自動駕駛汽車部門 Waymo 以及一些健康科技項目和風險投資部門。

營收年增 48% 至 2.85 億美元，但該部門第二季仍虧損 8.13 億美元。

另外，Alphabet 表示，公司已任職 8 年的財務長 Ruth Porat 將離開該職位，擔任新設立的總裁兼投資長職位，監督其他賭注投資組合等工作，但在公司尋找接班人期間，Porat 仍將擔任財務長。