傳Google純客製化晶片「Tensor G5」由台積電生產 將於2025年推出

根據科技媒體《The Information》周四（6 日）援引知情人士消息報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 將從三星改由委託台積電 (2330-TW) 生產其 Pixel 智慧手機的純客製化晶片「Tensor G5」，不過生產時間將延後一年至 2025 年。

報導指出，Google 本來計畫明年發布這款內部名稱為「Redondo」的晶片，以取代目前由三星電子設計的半客製化晶片。然而該款晶片在去年削減功能後錯過試生產的最後期限，今年早些時候才移交給台積電，而且可能無法及時量產，因此該款晶片現在被用來當成下一代晶片的測試晶片。

知情人士指出，Google 與三星會繼續合作一年，但開始用自家的智慧財產權取代三星零件（從通信、音頻到圖片和圖形處理的一切），並且目標在 2025 年推出代號為「Laguna」的純客製化晶片。報導指出，「Laguna」可能會被命名為「Tensor G5」。

據了解，Tensor G5 將由台積電的 3 奈米製程製造，這是目前全球最先進的晶片製造技術。對於上述報導，Google 和台積電並未立即回應置評請求。

報導還提到，多張 Tensor 晶片開發計畫在過去兩年被取消。此前有傳言稱，Pixelbook 將搭載 Tensor 處理器，但去年被取消了。

值得注意的是，根據一位直接了解該計畫的前 Google 高層表示，Google 之所以遲遲不將純客製化的 Tensor 晶片推向市場，部分原因是在於美國和印度之間劃分和協調工作面臨挑戰，以及該團隊內部的高度流動率。Google 的 Tensor 晶片大部分工程師都在印度工作。

與此同時，該名高層還向《The Information》表示，有鑑於 Pixel 尚未批量銷售，他們對 Google 在客製化晶片上的投入持悲觀態度。