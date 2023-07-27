歐美日韓七大車商聯手 打造北美新電動車充電巨擘

來自北美、歐洲、日本、南韓的七家汽車巨擘周三（26 日）發布聯合聲明表示，正在組建一家合資企業，在北美提供電動車充電服務，安裝至少 3 萬個快速充電裝，並試圖利用美國政府的補貼。如果計畫順利，該合資企業將成為特斯拉 (TSLA-US) 主導的北美充電標準（NACS）之外的另一個大型電動車充電網路。

該合資企業獲得通用汽車 (GM-US)、Stellantis(STLA-US)、現代汽車、起亞汽車、本田汽車（Honda Motor）、賓士、BMW 的支持，計劃首批充電站將於明年夏季開放，主要集中在城市和高速公路上。

據了解，這些站點和加油站類似，每個站點都將配備多個快速充電直流站。在可能的情況下，這些充電站還會在附近提供一些便利設施，如廁所、餐影服務和零售業務，甚至一些旗艦站還會有額外的服務設施。

另外，這家合資公司安裝的充電站將支援兩種充電接頭，一是由特斯拉主導的 NACS，另一則是多家車商一直在使用的組合充電系統（CCS）。該合資企業將利用公共和私人資金來建設其充電網路。

市場預估，特斯拉和這家新成立的合資公司的投資，將滿足美國電動車基礎設施計畫的要求，即支持在美國安裝 50 萬個超級充電樁。

通用汽車執行長 Mary Barra 說：「通用汽車對全電動未來的承諾不僅聚焦提供客戶喜愛的電動車，而且還投資於充電和整個產業的工作，讓充電更便利。有了這些充電設施，消費者對電動車的需求就會成長得越快。」

Stellantis 執行長 Carlos Tavares 則說：「有鑑於電動車市場預期顯著成長，我們打算透過創造更多無縫充電體驗的機會來超越客戶的期望。大規模的充電網路對保障車主權益至關重要，所有這些都和我們努力實現碳中和的計畫密切相關。」