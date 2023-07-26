〈財報〉雲端需求降溫 微軟營收成長平淡 本季展望遜預期 盤後挫逾3%

微軟 (MSFT-US) 周二 (25 日) 公布第四季銷售成長平淡，原因和雲端運算需求放緩有關，且本季營收展望也不如市場預期，拖累盤後股價挫逾 3%。

財報公布後，微軟財務長 Amy Hood 在分析師電話會議上表示，預估 2024 會計年度第一季 (7-9 月) 營收為 538 億至 548 億美元，按中位數 543 億美元來看，成長率為 8%，遜於 Refinitiv 普遍預期的 549.4 億美元。

以 Windows 作業系統為主的個人運算部門，本季收入估為 125 億至 129 億美元，遜於 StreetAccount 分析師平均預期的 132.2 億美元。

受 AI 新興戰略和產品的樂觀情緒帶動，微軟股價在上周登上歷史新高。該股周二收盤上漲 1.70% 至每股 350.98 美元，盤後挫近 3.7%。截至 6 月的三個月內，微軟股價已漲 18%，優於標普 500 指數同期的 8.3%。

FY23 Q4(截至 6/30) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 平均預期

營收：562 億美元 (年增 8%) v.s. 554.7 億美元

營業利益：243 億美元 (年增 18%)

淨利：201 億美元 (年增 20%)

稀釋後 EPS：2.69 美元 (年增 21%) v.s. 2.55 美元

各事業營收 v.s. StreetAccount 平均預期

智慧雲端：239.9 億美元 (年增 15%) v.s. 237.9 億美元

生產力及業務流程：182.9 億美元 (年增 10%) v.s. 180.6 億美元

更多個人運算：139.1 億美元 (年減 4%) v.s. 135.8 億美元

微軟 Q4 營收較去年同期成長 8% 至 562 億美元，雖然優於預期，但已是該公司自 2017 年來首次連續三季成長率低於 10%。

按各項業務來看，智慧雲端部門上季營收為 239.9 億美元，年增 15%，優於預期。該部門底下產品包含 Azure 公共雲、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、Nuance、GitHub 以及企業服務，其中，Azure 上季營收成長 26%，低於前一季的 27% 和去年同期的 40%。

過去幾個月來，對經濟惡化的擔憂，令使用微軟、亞馬遜和 Google 雲端服務的企業或組織調整現有工作量，以便壓低成本。

財務長 Amy Hood 表示，Azure 近期的成長率已達到她所預測的區間上緣，她對這項數字非常滿意。她在受訪時稱，客戶通常會希望充分利用已經購買的雲端產品 (即不會太快升級或優化)，但她預期，這種現象對未來幾季的影響程度將會減弱。

含 Office 生產力工具、Linkedln 和 Dynamics 等產品的生產力及業務流程部門，上季營收為 182.9 億美元，年增 10%，高於市場預估。

涵蓋 Windows 作業系統、設備、遊戲和搜尋廣告等業務的更多個人運算部門，上季營收為 139.1 億美元，年減 4%，仍優於預期。其中，Windows 作業系統授權收入下滑 12%，主要和疫情期間的個人電腦 (PC) 銷售熱潮降溫有關。

AI 產品線

微軟此前向 AI 新創公司 OpenAI 投資 130 億美元，目標將 OpenAI 的最新語言模型 GPT-4，整合至大部分產品線，包含 Office、Windows、Azure 和 Bing 搜尋引擎，在這些產品中添加類似 ChatGPT 的聊天機器人技術。

微軟同時也增加支出，擴大資料中心並購買 AI 系統運作所需的晶片。為了彌補龐大的投資支出，該公司在本月稍早公布 Office AI 助手 Copilot 的收費標準為每位用戶每月 30 美元。

財務長 Amy Hood 此前樂觀表示，Copilot 可望成為微軟最快突破百億美元收入的產品。