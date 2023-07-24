OpenAI執行長推出的Worldcoin計畫 原生代幣WLD交易所上架

根據多家媒體周一（24 日）報導，由 OpenAI 執行長阿特曼（Sam Altman）創辦的加密貨幣計畫 Worldcoin 原生代幣「WLD」正式登台亮相。

WLD 的價格於周一美股盤前時段走高，根據幣安（Binance）網站數據，WLD 在該交易所價格達到 5.29 美元的高峰，稍早起始價格為 0.15 美元，一度達到 2.49 美元，後來持續上衝，交易量為 2,510 萬美元。

阿特曼和開發公司 Tools for Humanity 創辦人 Alex Blania 在聯合發布公開信中提到，Worldcoin 成立三年多來，旨在創建一個所有人都擁有的全新身份和金融網路；Worldcoin 包含隱私保護的數位身份 WorldID 和數位貨幣 WLD。透過驗證的真實用戶將獲得 WLD 代幣。希望在法律允許的地方，更多人可以從中受益。

Blania 向路透表示，區塊鏈可以用一種保護隱私的方式儲存 WorldID，並且不能被任何單一實體控制或關閉。

該計畫顯示，在像 ChatGPT 這樣的生成式人工智慧（AI）聊天機器人時代，WorldID 將是必要的，這些機器人可以產生非常像人類的語言，而 WorldID 可以用來區分真人與線上 AI 機器人。

阿特曼表示，Worldcoin 可能幫助解決 AI 如何重塑經濟的問題。該計畫提供可靠的 AI 與人類的區分解決方案，同時保護隱私，推動全球民主進程，並最終可能展示一條實現 AI 資助的全球基本收入（AI-funded UBI）的潛在路徑，同時在部署 UBI 時可減少詐欺事件。

不過阿特曼也說，擁有 UBI 的世界將是「非常遙遠的未來」，自己不清楚哪個實體可以發放資金，但 Worldcoin 可以為實現成功奠定基礎。他說：「我們需要開始進行試驗，才能弄清楚該怎麼做。」