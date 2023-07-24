Fed傳聲筒：聯準會還沒準備好宣布戰勝通膨

美國聯準會（Fed）將於台灣時間周四（27 日）凌晨兩點公布最新利率決策。有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者 Nick Timiraos 周一（24 日）撰文表示，由於通膨走勢的不確定性，很難預測 Fed 周四升息後的下一步行動。

Timiraos 周一在《為何 Fed 尚未準備宣布戰勝通膨》（Why the Fed Isn’t Ready to Declare Victory on Inflation）一文中指出，Fed 預估將在周四的會議上升息 1 碼（25 個基點）。但一些 Fed 官員和經濟學家擔心通膨只是暫時退燒，潛在的物價壓力可能持續存在，進而讓 Fed 提高利率並維持更長的時間。

他們認為，經濟放緩的因素太少，需求太大，因此無法合理的確信通膨率將在未來幾年回到 Fed 的 2% 目標。同時也不認同投資人最近的樂觀看法，及通膨可以在經濟未陷入衰退的情況下持續降溫。

許多經濟學家擔心的典試強勁的薪資成長。他們認為，如果不出現經濟衰退，就業市場吃緊將推高明年的核心通膨率。

根據美國勞工部的就業成本指數（ECI），今年 1 至 3 月的薪資年增 5%。該指數為衡量新增成長最全面的指標，也是 Fed 重點觀察的數據之一。第二季的數據將於周五（28 日）公布。

報導指出，Fed 官員可能認為，假設生產率每年成長 1% 至 1.5%，基於 2%-2.5% 的通膨目標，理想的年薪資成長率在 3.5% 左右。

Timiraos 援引前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 的看法指出，問題在於就業市場一片火熱的情況下，美國勞動者可能不願意接受較低的薪資漲幅而會尋求跳槽。

此外，哈佛大學經濟學家 Karen Dynan 也向 Timiraos 表示，從歷史數據來看，投資人從個別跡象推導出通膨會快速回落的觀點往往是一廂情願。

Dynan 解釋說，2021 年，當通膨開始急劇升溫時，一些經濟學家忽略強勁的潛在需求，認為這只是短暫的現象，事實證明通膨壓力始終都沒有得到緩解。

摩根士丹利首席全球經濟學家 Seth Carpenter 也指出，當某些商品類別的通膨放緩之後，能減輕可支配收入的壓力，消費者會購買其他商品，通膨可能會進一步攀升。

此外，也有一些經濟學家相信，持續降溫的美國經濟，會推動通膨放緩，導致經通膨調整的實質利率被推高。即使本周的升息是當前緊縮周期的最後一次，也會給經濟產生不必要的負面影響。

瑞銀首席美國經濟學家 Jonathan Pingle 認為，有充分證據表明勞動力市場正在降溫，例如失業工人找到新工作所需的時間一直在延長，私人企業員工工作時間的成長與未填補職缺的數量同步放緩。

今年上半年，私人企業的單月招聘數量從 2022 年下半年的 31.7 萬個職缺和 2022 年上半年的 43.6 萬個職缺下降到平均 21.5 萬個職缺。

Pingle 向 Timiraos 表示，如果就業市場能夠每個月穩定增加 20 個職缺，那 Fed 就有理由長時間維持高利率，但如果就業成長繼續放緩，同時通膨降溫推高實質利率，可能會給美國經濟帶來不必要的損失。

美國本月初公布數據顯示，6 月消費者物價指數（CPI）年增 3%，低於預期的 3.1%，創 2021 年 3 月以來新低；剔除食品和能源的核心 CPI 年增 4.8%，低於預期的 5%，創 2021 年 10 月以來新低。超預期放緩的通膨讓許多市場參與者認為 Fed 的升息已經接近尾聲。