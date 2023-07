Fed傳聲筒：聯準會還沒準備好宣布戰勝通膨

美國聯準會(Fed)將於台灣時間周四(27 日)凌晨兩點公布最新利率決策。有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報(WSJ)記者 Nick Timiraos 周一(24 日)撰文表示,由於通膨走勢的不確定性,很難預測 Fed 周四升息後的下一步行動。

Timiraos 周一在《為何 Fed 尚未準備宣布戰勝通膨》(Why the Fed Isn’t Ready to Declare Victory on Inflation)一文中指出,Fed 預估將在周四的會議上升息 1 碼(25 個基點)。但一些 Fed 官員和經濟學家擔心通膨只是暫時退燒,潛在的物價壓力可能持續存在,進而讓 Fed 提高利率並維持更長的時間。

他們認為,經濟放緩的因素太少,需求太大,因此無法合理的確信通膨率將在未來幾年回到 Fed 的 2% 目標。同時也不認同投資人最近的樂觀看法,及通膨可以在經濟未陷入衰退的情況下持續降溫。

許多經濟學家擔心的典試強勁的薪資成長。他們認為,如果不出現經濟衰退,就業市場吃緊將推高明年的核心通膨率。

根據美國勞工部的就業成本指數(ECI),今年 1 至 3 月的薪資年增 5%。該指數為衡量新增成長最全面的指標,也是 Fed 重點觀察的數據之一。第二季的數據將於周五(28 日)公布。

報導指出,Fed 官員可能認為,假設生產率每年成長 1% 至 1.5%,基於 2%-2.5% 的通膨目標,理想的年薪資成長率在 3.5% 左右。

Timiraos 援引前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 的看法指出,問題在於就業市場一片火熱的情況下,美國勞動者可能不願意接受較低的薪資漲幅而會尋求跳槽。

此外,哈佛大學經濟學家 Karen Dynan 也向 Timiraos 表示,從歷史數據來看,投資人從個別跡象推導出通膨會快速回落的觀點往往是一廂情願。

Dynan 解釋說,2021 年,當通膨開始急劇升溫時,一些經濟學家忽略強勁的潛在需求,認為這只是短暫的現象,事實證明通膨壓力始終都沒有得到緩解。

摩根士丹利首席全球經濟學家 Seth Carpenter 也指出,當某些商品類別的通膨放緩之後,能減輕可支配收入的壓力,消費者會購買其他商品,通膨可能會進一步攀升。

此外,也有一些經濟學家相信,持續降溫的美國經濟,會推動通膨放緩,導致經通膨調整的實質利率被推高。即使本周的升息是當前緊縮周期的最後一次,也會給經濟產生不必要的負面影響。

瑞銀首席美國經濟學家 Jonathan Pingle 認為,有充分證據表明勞動力市場正在降溫,例如失業工人找到新工作所需的時間一直在延長,私人企業員工工作時間的成長與未填補職缺的數量同步放緩。

今年上半年,私人企業的單月招聘數量從 2022 年下半年的 31.7 萬個職缺和 2022 年上半年的 43.6 萬個職缺下降到平均 21.5 萬個職缺。

Pingle 向 Timiraos 表示,如果就業市場能夠每個月穩定增加 20 個職缺,那 Fed 就有理由長時間維持高利率,但如果就業成長繼續放緩,同時通膨降溫推高實質利率,可能會給美國經濟帶來不必要的損失。

美國本月初公布數據顯示,6 月消費者物價指數(CPI)年增 3%,低於預期的 3.1%,創 2021 年 3 月以來新低;剔除食品和能源的核心 CPI 年增 4.8%,低於預期的 5%,創 2021 年 10 月以來新低。超預期放緩的通膨讓許多市場參與者認為 Fed 的升息已經接近尾聲。