〈美股早盤〉投資人靜待科技股財報、Fed利率決策 主要指數開高

投資人靜待美國科技巨擘公布最新財報，以及聯準會（Fed）的利率決策，美股主要指數周一（24 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲近 0.2%。

投資人本周情緒可能保持謹慎，因為 Fed、歐洲央行（ECB）和日本央行（BOJ）將公布最新貨幣政策，同時大型科技股 Alphabet(GOOGL-US)、臉書母公司 Meta Platforms、微軟 (MSFT-US) 等最新財報也將出爐。

投資人還將留意未來即將揭曉的美國經濟數據，包括美國第二季國內生產毛額（GDP）初值、6 月個人消費支出（PCE）報告，從中觀察經濟成長太市放緩是否會影響企業的利潤率。

華爾街經濟學家似乎確信，Fed 將於本周把基準利率上調 1 碼（25 個基點），而這次升息也將成為本輪緊縮周期的最後一次升息。但他們也不認為 Fed 主席鮑爾會這麼說，至少現在還不會。

另外，納斯達克 100 指數將在今日進行「特別再平衡」(special rebalance)，透過重新分配權重解決指數過度集中的問題。市場預估牽涉逾 2 兆美元資金，輝達 (NVDA-US) 和微軟將受到的影響最大。

高盛策略師表示，盤前的「特別再平衡」(special rebalance) 不太可能解決市場及中度過高的問題，該指數仍過於集中，無法被視為一檔積極管理的多元化基金。其中，蘋果和微軟仍將是權重最高的成份股，但其權重將分別降至 12% 和 10% 左右，而通的指數權重將增加最多，從 2.4% 升至 3%。

截至台北時間周一（24 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.44%，至每股 194.70 美元

根據外媒周一援引知情人士消息報導，全球經濟動盪，整體智慧型手機市場預料將出現萎縮，但蘋果仍希望保持出貨量穩定，要求供應商今年生產約 8,500 萬台 iPhone 15，與去年基本持平。另外，由於蘋果正在考慮提高 Pro 機款價格，可能會提升整體營收。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 0.90%，至每股 296.90 美元

根據報導，臉書母公司 Meta Platforms 旗下 Threads 正在迅速失去熱潮，日活躍用戶較 7 月初的高峰下跌了 70%。儘管 Meta 創始人兼執行長祖克柏聲稱「每天有數千萬人回到 Threads」，但根據 Sensor Tower 的數據，本周 Threads 的日活躍用戶數量連續第二周下降，至 1,300 萬，比 7 月 7 日的高點下降了 70%。相比之下，推特的日活躍用戶約為 2 億。

AMC(AMC-US) 早盤上漲 19.55%，至每股 5.26 美元

美國電影龍頭 AMC 周一盤前股價一度暴漲 56.59%，報每股 6.89 美元。AMC 執行長 Adam Aaron 昨日表示，公司提交一份修改後的股票轉換計畫申請，將允許發行更多股票。Aaron 在給投資人的一封信中表示：「我們與原告一起向德拉瓦州法院提交了一份關於訴訟和解的法律聲明修改稿，以努力解決法院所表達的關切。」

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月製造業 Markit 製造業 PMI 初值報 49，預期 46.4，前值 46.3

美國 7 月製造業 Markit 服務業 PMI 初值報 52.4，預期 54.0，前值 54.4

美國 7 月製造業 Markit 綜合 PMI 初值報 52，預期 53.1，前值 53.2

華爾街分析：

BFT Investment Managers 研究與策略主管 Jeanne Asseraf-Bitton 表示，市場已經進入焦慮等待階段，有主要央行利率決策和企業財報兩個因素在起作用。目前仍不確定央行是否會替投資人帶來驚喜，所以真正的焦點將會放在大型科技股財報。

PNC 金融服務集團首席經濟學家 Gus Faucher 在接受採訪時表示，到 9 月底 Fed 再次召開會議時，就業增長放緩和通膨進一步放緩的情況將變得更加明顯，因此 Fed 可能採取觀望態度。