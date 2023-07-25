外媒：蘋果內部員工已在使用「蘋果GPT」 可能應用在AppleCare

根據外媒 Mashable 周一（24 日）報導，蘋果內部已用蘋果 GPT（Apple GPT）幫助員工對未來的功能進行原型設計、總結文本，以及根據訓練過的數據回答問題，還尋求應用在更多營運領域，例如協助 AppleCare 的客服人員。

報導指出，除消費類產品和內部的蘋果 GPT 工具，蘋果還尋求將生成式 AI 拓展到更多經營領域，包括運用這種技術幫助維修服務 AppleCare 的客服人員，替客戶提供幫助。

蘋果上周被媒體爆出悄悄開發生成式 AI 追趕 OpenAI，去年就打造開發大型語言模型（LLM）的框架 Ajax，並已開發類似 ChatGPT 的聊天機器人蘋果 GPT。

雖然上周的報導提到蘋果目前沒有計畫向消費者發布，但高層還不清楚要如何向消費者推出 AI 工具，但上述報導顯示，蘋果內部已經在用 AI 工具替自己營運的業務服務。

報導還提到，從蘋果高層的表態來看，相較微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 等其他矽谷巨擘，蘋果推出 AI 相關產品可能謹慎許多。

蘋果執行長庫克其實早就多次表態看好 AI 技術，但在具體應用上顯得克制，警惕相關技術的負面影響。

庫克在今年第一季的財報電話會議上表示，公司認為 AI 浪潮非常宏大，會繼續以非常周道的方式在產品中導入 AI。同時他對分析師說，雖然 AI 的潛力巨大，但還有很多問題需要解決。

他曾警告，AI 存在偏見和虛假訊息等嚴重的風險，發展太快需要政府監管，也需要科技企業承擔責任自我監管。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周一盤中股價上漲 0.61%，每股暫報 193.11 美元。