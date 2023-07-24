傳特斯拉將與印度商務部長討論設廠生產24000美元平價電動車計畫

一位直接了解情況的人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 代表將於本月會見印度商務部長，討論在印度建廠計畫，以生產該公司所稱價值 24000 美元的全新平價電動車。

該人士表示，特斯拉已表示有興趣在印度建立一家工廠，為當地市場和出口生產低成本電動車 (EV)，並補充說該公司就是鎖定生產這款新車。

這次與商務部長的會面將是特斯拉與印度政府自 6 月會見印度總理莫迪、並表示打算在該國進行重大投資以來進行的最高級別討論。

據了解，特斯拉代表所稱將在可能興建的印度廠生產售價 200 萬盧比 (合 24000 美元) 的電動車，其價格將比其目前最低價的 Model 3 房車便宜 25%。該車型在中國的售價略高於 32200 美元。

《印度時報》本月稍早時報導了特斯拉新款汽車 24000 美元的目標價格。

《路透》在 5 月報導，特斯拉高管訪問印度，並與官員就在印度建立汽車和電池製造基地進行了會談。

兩名知情人士表示，與印度政府官員在新德里的討論定於本月恢復。由於討論仍處於私下狀態，兩位知情人士要求不透露姓名。

知情人士表示，在討論過程中，特斯拉代表將與印度商務部長戈亞爾 (Piyush Goyal) 會面，討論預計將圍繞建立電動車供應鏈和工廠土地分配展開。