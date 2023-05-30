〈台股盤前要聞〉聯發科輝達聯手攻車用、黃仁勳談GPU建資料中心 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。聯發科執行長蔡力行與輝達執行長黃仁勳宣布，雙方結盟一同搶進車用市場，提供完整的解決方案；輝達執行長黃仁勳宣布推出最新 GH200 超級晶片，直言以 GPU 建置的資料中心將遠低於 CPU，強調買越多、省越多。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

聯發科蔡力行、輝達黃仁勳共同宣布 結盟推出車用平台

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (29) 日召開產品記者會，執行長蔡力行與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳同步現身，並正式宣布雙方結盟，一同搶進車用市場，提供完整的解決方案，預計雙方產品將在 2025 年底問世，並在 2026 年推向車用市場。閱讀全文...

用 GPU 建資料中心太貴？ 輝達黃仁勳：買越多、省越多

IC 設計大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨 (29) 日在 COMPUTEX 舉辦主題演講，內容圍繞人工智慧 (AI)，除推出最新 GH200 超級晶片，也比較資料中心成本架構，直言以 GPU 建置的資料中心將遠低於 CPU，強調買越多、省越多 (The more you buy, the more you save.)。閱讀全文...

緯穎 AI 伺服器年底出貨放量 期待明年營收比重達 5 成

緯穎 (6669-TW) 昨 (29) 日召開股東會，執行長洪麗甯表示，搭載輝達 A100 的伺服器產品今年底出貨，預計 AI 伺服器今年底、明年量體將會顯著提升，期待明年這塊營收比重達 5 成。閱讀全文...

愛普 * 董座：客戶對 AI 產品詢問度越來越高 長期目標營收占比逾 5 成

愛普 *(6531-TW) 昨 (29) 日召開股東會，對於 AI 議題，董事長陳文良表示，AI 大趨勢越來越熱，客戶詢問度確實也越來越高，異質整合高頻寬記憶體 (VHM) 受客戶高度青睞，目前 AI 事業部營收占比約 10-15%，長期目標可望超過 5 成。閱讀全文...

料運價已築底 台驊顏益財：海運空手者可評估進場了

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 昨 (29) 日召開股東常會，董事長顏益財表示，在美國線長約簽訂完成後，運價應已築底，再大跌機率不高，等待消費需求和供應鏈產能利用率回升，更喊「海運空手者可以開始評估進場」。閱讀全文...

神基投控董座：機構件優預期 全年營運樂觀上修展望

神基投控 (3005-TW) 昨 (29) 日召開股東會，董事長黃明漢表示，現在看全年比年初還要好，強固型電腦為主的電子事業新客戶帶動下維持強勁，汽車機構件上修，綜合機構件衰退幅度也比預期收斂，今年整體展望樂觀，明年在景氣回升下，也會有不錯的前景。閱讀全文...

中鋼估鋼市下半年反彈 Q4 向上營運將達全年高峰

中鋼 (2002-TW) 表示，5 月盤價雖然持平，但目前國際行情下來，因此買氣較為觀望，出貨量估計較 4 月略減，不過第三季可望反彈，第四季進入旺季下，營運估達到全年高峰。閱讀全文...