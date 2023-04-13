Fed會議紀錄：銀行業危機可能讓美國經濟輕度衰退 部分官員下調利率峰值預期

美國聯準會（Fed）周三（12 日）公布的 3 月會議記錄顯示，決策者在上月一連串銀行倒閉引起市場動盪後下調今年升息的預期，並強調他們對信貸緊縮進一步放緩經濟的可能性保持警惕。另外該份紀錄還顯示，銀行業危機影響可能會讓美國經濟在今年晚些時候步入輕度衰退。

會議紀錄提到，許多與會者指出，近期銀行業事態發展對經濟活動和通膨可能產生影響，導致他們降低對聯邦基金利率目標區間的評估，而這一區間將是足夠限制性的。另外，會議紀錄也支持 Fed 主席鮑爾在當時貨幣政策會後記者會上的言論，即升息決定獲廣泛支持，所有官員都支持此舉。

與此同時，會議記錄也表明，決策者並沒有完全承諾 5 月再次升息，因為他們認為有必要評估有關銀行業動盪會如何影響經濟的最新數據。有幾位 Fed 官員強調，有鑑於高度不確定的經濟前景，在決定適當的貨幣政策立場前，須保持靈活性和選擇性。

該份紀錄顯示，在銀行業危機爆發前，Fed 在 12 月貨幣政策會議以來的數據讓許多決策者認為，利率路徑「略高於」他們此前預測。而在矽谷銀行（SVB）和 Signature Bank 在 3 月會議召開前幾天接連破產，官員重新調整他們的前景，使之更符合去年年底的預測。

銀行業危機讓部分官員放棄大幅升息

會議記錄提到有幾名官員表示，有鑑於銀行業的不確定性，曾考慮是否在 3 月維持利率不變，但這些官員表示，Fed 和其他政府官員採取的穩定行動幫助緩解金融壓力。

值得注意的是，其他一些官員表示，在銀行業動盪之前，他們曾考慮恢復更大幅度升息，此前有令人失望的數據顯示，通膨方面的進展比預期慢。

然而，Fed 工作人員表示，有鑑於他們對最近銀行業發展的潛在經濟影響評估，今年晚些時候美國經濟開始步入「輕度衰退」，此後兩年復甦。Fed 官員則表示，他們認為經濟活動面臨衰退風險。

金融市場訊號好壞參半 Fed 官員看法分兩派

自美國地區性銀行接連倒閉後，有關金融穩定的訊號好壞參半。銀行貸款在 3 月下旬有所回落，而 Fed 擔保貸款的需求在最初激增後有所放緩。

這促使一些官員不再聚焦 SVB 引發的動盪，聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）上周表示，金融壓力已經「減輕」，現在是「繼續對抗通膨的好時機」。布拉德在今年聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）昨日表示，官員們對 3 月再升息一次的預估中值是一個「合理的起點」。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）本周則發表不同觀點，他呼籲在可能源於金融壓力的信貸環境收緊對經濟影響時，要「謹慎和耐心」。古爾斯比在今年 FOMC 上握有投票權。

另外，舊金山聯準銀行總裁戴莉（San Francisco Fed）周三表示，美國經濟成長速度可能會放緩到足以在不進一步升息的情況下替通膨降溫。戴莉今年在 FOMC 沒有投票權。

根據 Fed 官員的預測中值，決策者上月預測今年利率將達到 5.1%，這意味著將再升息 1 碼（25 個基點）。18 位官員中有 7 位認為利率會高於這一水準，以冷卻物價壓力。

美國周三稍早公布的 3 月消費者物價指數（CPI）增速雖放緩，但不包括食品和能源的核心 CPI 指數增速加快，凸顯通膨依然頑強。