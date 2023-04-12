〈美股早盤〉美3月CPI報喜緩解升息擔憂 主要指數開高

美國 3 月消費者物價指數（CPI）數據顯示，通膨降溫速度比市場預期還快，燃起投資人對聯準會（Fed）可能很快暫停升息周期的希望，美股主要指數周三（12 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲 180 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美國周三公布的 CPI 報告顯示通膨放緩，激勵美股盤前主要指數期貨勁揚，同時兩年期美國公債殖利率下跌逾 10 個基點、美元跌勢加深。交換合約交易顯示，Fed 在 5 月升息的機率下降至略高於三分之二，到年底 Fed 基準利率料比當前低 2 碼（50 個基點）。

美國勞工部公布數據顯示，3 月 CPI 增 5%，低於市場預期的 5.2% 與前值 6%，為 2021 年 5 月以來新低；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.6% 符合市場預期，但略高於前值 5.5%。

按月來看，3 月 CPI 成長 0.1%，低於市場預期的 0.2%，較前值 0.4% 大幅回落；核心 CPI 成長 0.4%，符合市場預期，但略低於前值 0.5% 。

對 Fed 官員來說，這是一個微妙的平衡之舉，他們既需要遏止高燒不退的通膨，又要穩定搖搖欲墜的銀行業。

Fed 官員本身發出的訊號也憂喜參半。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）昨日表示，央行應該「謹慎和內心」，而紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，官員在應對通膨方面還有更多工作要做。

截至台北時間周三（12 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.37%，至每股 189.35 美元

特斯拉香港表示，透過「一換一」計畫本周六（15 日）起調降 Model 3 和 Model Y 售價，調幅最多達 14%。報導指出，本次降價幅度最大的是 Model 3 Performance，「一換一」價格為 440,355 港元起，減幅達 14.7%；其次是 Model 3 Long Range 價格降低 11.06% 至約 39.9 萬港元。至於 Model Y 的 Long Range 和 Performance 也降幅分別為 8.7%、9.03%。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.54%，至每股 161.66 美元

海通國際證券分析師 Jeff Pu 與天風國際郭明錤都透露，最終 iPhone 15 Pro 系列將會取消市場高度關注的固態音量按鍵設計，維持傳統且經典實體 iPhone 音量鍵。不過有媒體援引知情人士消息報導指出，固態按鍵應該只是不在這一代使用，延後的可能性大。

福特 (F-US) 早盤上漲 0.85%，至每股 12.98 美元

福特日前表示，計劃投入 18 億加幣（約 13.4 億美元），改造位於加拿大 Oakville 的裝配廠，以加快電動車生產，幫助實現到 2026 年年產 200 萬輛電動車的目標。根據計畫，福特將在 Oakville 蓋一座 40.7 萬平方英尺的電池場，此外，改造後的工廠將於 2025 年開始生產電動車。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 CPI 年增率報 5.0%，預期 5.2%，前值 6.0%

美國 3 月 CPI 月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 3 月核心 CPI 年增率報 5.6%，預期 5.6%，前值 5.5%

美國 3 月核心 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 3 月實質個人收入月增率報 - 0.1%，預期 - 0.2%，前值 - 0.4%

華爾街分析：

AJ Bell 投資總監 Russ Mould 表示，市場最近認為 Fed 需要確保金融體系的穩定。這意味著放緩升息步伐將放緩，因為調升利率可能會導致經濟崩潰。然而，在過去 12 個月內，利率之所以上升的如此之快，原因在於通膨不斷攀升，因此今天這份通膨報告對 Fed 來說相當重要。

復國銀行股票策略主管 Chris Harvey 表示，今年美股反彈指數曇花一現，經濟形勢的惡化可能會導致市場在未來幾個月內呈現跌勢。此外，Harvey 預估標普 500 指數將在未來 3 到 6 個月內回檔約 10%，滑落至去年 11 月低點 3,700 點附近。不過，目前富國銀行預估 4,200 點的年終目標仍維持不變。