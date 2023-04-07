美國3月非農就業增加23.6萬人 略優於預期 為兩年來最低

3 月份美國就業人數增長較前期放緩，而薪資成長及失業率下降，向聯準會發出喜憂參半的信號，這也是聯準會 5 月利率決議前最後一份就業報告。

美國勞工部周五 (7 日) 報告顯示，3 月份的招聘人數優於預期，失業率降至 3.5%，同樣較預期為佳。

報告顯示，美國 3 月非農就業人數增加 23.6 萬人，失業率為 3.5%，優於預期。預期為增加 23 萬人，失業率 3.6%。2 月份數字修正為增加 32.6 萬人。

3 月非農數據 (圖表取自 Zero Hedge)

當月平均每小時薪資年增 4.2%，比預期數字略低，預期小時薪資增長 4.3%。月增幅度為 0.3%，大致符合預期，前值為 0.2%。

由整體表現看，與經濟學家預期相去不遠，但仍是自 2020 年 12 月以來的最低單月增幅，而且是在聯準會努力減緩勞動力需求以抑制通膨的情況下出現的。

招聘集中在休閒和酒店以及醫療保健等少數幾個行業，這些行業一直在努力解決嚴重的勞動力短缺問題。其中，休閒和酒店業增加 7.2 萬個職位最首，但這一數字低於過去 6 個月平均的 9.5 萬個，零售業則損失了 15000 個職位。

在本周的另一份報告中，公司報告稱 3 月份裁員人數激增，比一年前增加近 400%，而申請失業救濟人數增加，私人就業人數增長似乎也在放緩。 勞工部還報告稱，2 月份職位空缺數量近兩年來首次降至 1000 萬以下。

幾位聯準會官員本周表示，他們仍致力於對抗通膨，並認為利率至少在短期內保持高位。

芝商所 FedWatch 工具顯示，聯準會 5 月升息 25 基點的機率升至近 70%，數據公布前這一機率在 50% 左右。