美3月CPI年增5%低於預期 但核心通膨依然頑強

美國周三（12 日）公布 3 月消費者物價指數（CPI）年增 5%，低於市場預期的 5.2% 與前值 6%，為 2021 年 5 月以來新低；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.6% 符合市場預期，但略高於前值 5.5%。雖然數據顯示美國通膨穩步降溫，但核心通膨仍點出頑強之處。

美國 3 月 CPI 年增 5%，低於市場預期。(圖：ZeroHedge)

按月來看，3 月 CPI 成長 0.1%，低於市場預期的 0.2%，較前值 0.4% 大幅回落；核心 CPI 成長 0.4%，符合市場預期，但略低於前值 0.5% 。

美 3 月核心 CPI 年增 5.6%，顯示通膨仍然頑強。(圖：ZeroHedge)

觀察指數細項，美國勞工部表示，住房指數仍是每個月所有項目成長的最大貢獻者，完全抵銷能源指數跌幅。

能源指數 3 月下跌 3.5%，因所有主要能源成分指數均下滑。食品指數與 3 月持平，家庭食品指數下降 0.3%。截至 3 月的過去 12 個月內，能源指數下降 6.4%，食品能指數比去年同期成長 8.5%。

另外，3 月上漲的指數包括住房、機動車保險、機票、家居裝飾和營運以及新車。醫療保險指數和二手汽車和卡車指數都在當月下降。

3 月商品通膨率年增回升，從 1.0% 升至 1.5%，而服務通膨率從 7.3% 小幅放緩至 7.1%。Fed 偏好的「超級核心通膨」：除住房外的核心服務 CPI 年增放緩至 5.73%，創 2022 年 7 月以來新低。

Fed 偏好的「超級核心通膨」有所回落。(圖：ZeroHedge)

此次 CPI 報告基本符合分析師預期，提供未來通貨緊縮的跡象，但核心 CPI 再次上漲也證明通膨頑強程度。

分析指出，儘管決策者正在密切關注最新的銀行業動盪是否會推類經濟，但 CPI 的強勁上漲再加上就業市場依然強勁，可能會促使聯準會（Fed）至少再升息一次，之後他們會延長暫停升息的時間。

專家看法

LH Meyer/Monetary Policy Analytics 分析師 Derek Tang 表示，Fed 在 5 月應該傾向升息，但這確實讓外界對 6 月是否需要再次升息有所懷疑。

彭博經濟學家 Jonathan Church 和 Stuart Paul 認為，今年夏季，預估將有強而有力的抑制通膨措施出籠。即便如此，考慮到勞動力市場持續走強、石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產，以及來自勞動密集型服務業的壓力，預估聯邦公開市場委員會（FOMC）在下個月開會時再次升息 1 碼（25 個基點）。