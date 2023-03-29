Fed布拉德：升息是為對抗通膨而非解決銀行壓力

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二（28 日）表示，由於銀行業危機，近幾周金融壓力有所增加，但可以透過政府監管政策而非利率來遏止。

布拉德周二在聖路易聯準銀行網站發表的一篇文章中表示，在他看來，持續的宏觀審慎政策可以遏止當前環境下的金融壓力，適當的貨幣政策可以繼續對通膨施加下行的壓力。

布拉德承認，在最近的銀行倒閉和動盪之後，金融壓力一直在上升。他認為，對這些事件的宏觀審慎政策反應是迅速且適當的。監管當局已經使用一些為應對 2007-2009 年金融危機而開發或首次使用的工具，以限制危機對宏觀經濟的傷害，並準備在必要時採取額外行動。

布拉德介紹了其所在聖路易聯準銀行設計的金融壓力指數。該指數為 0，代表正常的金融市場狀況。他在文章中試圖把對金融穩定的問題和通膨的反應區分開來。事實上這也展現聯準會（Fed）當前面臨的難題──物價穩定與金融穩定之間的權衡。

布拉德上周在市場濃厚的降息預測之際再度語出驚人，他表示對本輪升息周期的終點利率預期提升至 5.625%，先前 12 月的預測為 5.375%。他解釋說，有鑑於美國經濟持續強勁，因此提高該利率峰值預測。相關預測是基於銀行業壓力會緩解的假設。

布拉德強調，美國通膨仍然過高，提前升息使通膨預期保持在低位，如果放棄 2% 的通膨目標，那將是一場災難。

全球最大資產管理公司貝萊德最新觀點與布拉德相呼應。貝萊德認為，押注 Fed 降息的話，就是大錯特錯。Fed 不會因為銀行業的困境而停止對抗通膨，相反，他們將進入一個「更加微妙」的階段，減少對抗但仍不會降息。貝萊德還預估，除非出現嚴重衰退的情況，否則 Fed 無法成功戰勝通膨。

從市場反應來看，上周五在恐慌德銀股價大跌之際，交易員們一度認為 Fed 已結束當前升息周期，5 月升息 1 碼（25 個基點）的可能性已完全排除，此外還預估到年底，Fed 將降息超過 1 個百分點。而本周市場恢復平靜，美國公債殖利率攀升，交換合約顯示，當前預估 Fed 在 5 月會議上升息 1 碼的可能性大於不升息。

