「新債王」：美國經濟將在幾個月內衰退 Fed今年被迫降息

被譽為「新債券天王」的雙線資本 (DoubleLine Capital) 創辦人岡拉克 (Geffrey Gundlach) 預測，美國經濟將在幾個月內衰退，聯準會 (Fed) 將須為此做出「非常劇烈」的回應，今年降息數次。

岡拉克周一 (27 日) 接受 CNBC 訪問時說：「經濟逆風正在蓄積，我們討論這件事 (指經濟衰退) 已有一段時間，而我認為，衰退將在幾個月內到來。我們真正要看到的只是失業率上升。」

他還預測，Fed 今年將須降息「好幾次」，整體經濟情勢「明顯疲弱」。

美國矽谷銀行 (SVB) 找到買家，將由第一公民銀行 (First Citizen) 買下所有存款和貸款業務，此舉提振對美國銀行體系的信心，美債殖利率跳漲，期貨交易員押注 Fed 5 月升息 1 碼 (25 個基點) 機率突破 50%。

不過岡拉克認為，在 2 年期公債殖利率「回升」以前，Fed 不會升息，他未說明提高的幅度。

由於投資人信心回溫，對政策敏感的 2 年期美債殖利率周一跳漲 25 個基點，但仍比本月初低了 100 個基點。

岡拉克說，如果 Fed 5 月真的再次升息，投資人可從國庫券 (T-bills) 和銀行體系賺取的價差將拉大。他警告，這會讓銀行體系的流動性大幅下滑，甚至出現更多未實現虧損的問題。

矽谷銀行、標誌銀行 (Signature Bank) 銀行接連倒下後，客戶明顯把中小型銀行存款轉移到大型銀行。銀行界爭搶客戶存款已有一段時間，因為在 Fed 升息之後，投資人已把現金轉移到收益更高的國庫券和貨幣市場基金 (MMF)。