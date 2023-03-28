Fed巴爾：SVB倒閉是管理不善的教科書案例

美國參議院金融委員會週二 (28 日) 將針對銀行倒閉問題舉行聽證會，聯準會金融監管副主席巴爾將出席作證，他在週一 (27 日) 釋出的新證詞透露，矽谷銀行 (SVB) 倒閉是銀行管理不善的教科書案例。

矽谷銀行 3 月 10 日宣布破產倒閉，創自 2008 年金融危機以來，美國銀行規模最大的倒閉事件，監管機構在矽谷銀行迅速倒閉前是否存在疏漏，成為外界關注的焦點。

巴爾週一釋出的證詞強調，聯準會不認為升息是引發矽谷銀行倒閉的原因，而是歸咎於該銀行高層似乎不計後果的冒險行為。

巴爾寫道：「矽谷銀行倒閉是銀行管理不善的教科書案例，迄今為止出現的情況表明，該銀行風險管理和內部控制不足，導致其難以跟上銀行增長步伐。」

巴爾點出矽谷銀行倒閉的兩個關鍵因素，首先，矽谷銀行沒有有效地管理這些證券的利率風險，也沒有開發有效的利率風險衡量工具、模型和指標。再者，矽谷銀行未能妥善管理負債風險。

巴爾舉例指出，矽谷銀行存款集中在創投支持的新創公司，這些公司將大量資金存入銀行用於發放薪資和支付營運成本，這意味著其 93% 的存款超過聯邦存款保險公司 (FDIC) 的 25 萬美元保險上限，該銀行長期沒能解決存在的問題，最終強化資產負債表所採取的行動卻引發擠兌潮，導致該銀行快速倒閉。

巴爾透露，從 2019 年開始，矽谷銀行多次被監管機構公開警告，在利率上升的環境下，其流動性風險管理存在缺陷，去年監管機構將矽谷銀行的管理評級下調至「一般」，這意味著該銀行被認為「管理不善」。

巴爾認為，解決已發現的問題不是監管機構的職責，解決問題是銀行高級管理層和董事會的職責。

巴爾將領導對倒閉的矽谷銀行進行監管檢討，審查結果將於 5 月 1 日公布。

巴爾坦承，矽谷銀行大部分問題都是眾所周知的風險，其審查結果將決定聯準會的監管是否適合「矽谷銀行的快速增長和脆弱性」，以及「更嚴格的標準」是否能阻止其倒閉。

巴爾預計告訴國會，深入審視矽谷銀行倒閉的原因並探討其更廣泛的影響對其履行這一使命的責任至關重要。