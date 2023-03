推遲數月終於盼到！蘋果在美國推出「先買後付」服務

蘋果周二(28 日)在美國推出「先買後付」(BNPL)服務,進軍目前由 Affirm(AFRM-US)、Klarna 等公司主導的領域。蘋果早在去年 6 月就公布分期付款金融服務「Apple Pay Later」,不過直至本周才宣布服務正式上線,而且僅限於美國地區。

蘋果表示,將隨機選擇一些美國用戶,邀請他們使用 Apple Pay Later 的預先發布版本,計劃在未來幾個月內推廣到所有適用客戶。該服務需要在本周蘋果發布的作業系統 iOS16.4 上運作。

受邀用戶可以先用 iPhone 或 iPad 在接受 Apple Pay 的商家進行線上購物或應用程式內購物,再申請 50 到 100 美元的 Apple Pay Later 貸款,並在 6 周內分 4 期完成付款,6 周期間內不會收取任何利息與費用。

根據蘋果官網介紹,用戶可以在蘋果錢包(Apple Wallet)中申請 Apple Pay Later 貸款,不會影響自身信用。申請期間,用戶會收到提示,然後按照提示輸入貸款金額並同意 Apple Pay Later 的條款。用戶需要提供錢包連接的一張借記卡用於還款,不接受信用卡,以便防止用戶挖東牆補西牆借款還貸。獲批准後,用戶在網上結帳時選擇 Apple Pay 就可以看到 Pay Later 的選項。設置好 Apple Pay Later 的用戶也可以在購物期間直接申請分期支付的貸款。

因為 Apple Pay Later 設置在蘋果錢包中,所以用戶可以在錢包中查看、追蹤和管理所有貸款,例如所有現有貸款的到其總金額、未來 30 天內到期的總金額,還可以選擇在錢包的日曆中查看未來將到其期的繳款,並在應付款的日期到來前,收到錢包和電子郵件發出的付款通知。

蘋果表示,Apple Pay Later 透過萬事達卡先買後付款計畫 Mastercard Installments 啟用,接受 Apple Pay 的商家無需再專門替客戶設置 Apple Pay Later,它會直接成為用戶在線上結帳以及 iPhone 和 iPad 應用程式內的一個付款選項。作為完成 Apple Pay Later 購物的一環,高盛是萬事達卡相關購物支付憑證的發行方,不參與審核與資金發放。

蘋果提到,Apple Pay Later 由蘋果的子公司 Apple Financing LLC 提供服務,該公司負責信用評估和貸款。該公司計劃從今年秋季開始向美國徵信機構匯報 Apple Pay Later 貸款訊息,可能包括該服務過去、當前和未來的貸款,以便讓他們反映在用戶的整體財務狀況中,幫助推動借貸雙方履行各自責任。

有媒體報導指出,Apple Financing 將處理自己的信用檢查,並運行驅動 Apple Pay Later 所需的其他底層技術,這種安排導致蘋果延後 Apple Pay Later 上線。

截稿前,蘋果 (AAPL-US) 盤物中股價下跌 0.99%,每股暫報 156.71 美元。