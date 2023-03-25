關鍵殖利率曲線變化透露 債市向Fed疾呼「降息」

德銀加劇市場對全球銀行體系的擔憂，公債市場出現牛市趨陡 (bull-steepening) 走勢，凸顯債券交易員週五 (24 日) 重新考慮聯準會年底前全面降息 4 碼。

聯準會主席鮑爾表示今年不會降息後，但市場並不埋單。2 年期間美債殖利率週五跌至 3.779%，10 年期間美債殖利率下滑至 3.376%，短天期利率跌幅超過長天期，導致兩者間利差從先前的負 109 個基點，縮小至負 39.8 個基點。

這個關鍵的殖利率曲倒掛程度較 3 月初有所下降，公債市場出現牛市趨陡走勢。

鮑爾表示今年不會降息後，但市場並不埋單 (圖片：AFP)

AmeriVet Securities 分析師 Greg Faranello 表示，這種情況相當罕見，除非出現「極端事件」或「市場預計聯準會將開始寬鬆政策」，否則不會發生。

管理著超過 10 億美元資產的 Facet 投資主管 Tom Graff 表示，2 年期公債殖利率急速下降，債市正對聯準會發出訊號，呼籲聯準會應該接近降息，因為經濟正在迅速放緩。

實際上，殖利率曲線倒掛作為衰退指標之一相當具前瞻性，而它若不倒掛的此一事實並不能確認經濟是否更接近衰退。

Graff 提到：「當短天期殖利率下降速度快於長期天期時，這通常意味著經濟正放緩，債市正在疾呼降息，因為它認為銀行危機將導致通膨率下滑，而且債市非常關注銀行危機。」

CME 的 FedWatch 工具顯示，目前交易員認為，聯準會 5 月份暫停升息的機率高達 92.4%，將聯邦資金利率將維持在 4.75% 至 5% 之間。與此同時，交易員還認為，在 12 月前降息 4 碼至 3.75% 至 4% 的機率為 38%，第一次降息很有可能出現在 6 月份。