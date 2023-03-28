S&P Case-Shiller：美國1月房價漲幅冷卻 部分城市甚至出現下跌

根據 S&P CoreLogic Case-Shiller 美國全國房價 NSA 指數，1 月房價降溫，全美房價僅較去年同期上漲 3.8%，低於 12 月的漲幅 5.6%。

房價已連續 7 個月下跌，但 1 月跌幅縮小。這很可能是由於房貸利率的短暫下降以及由此導致的銷售額激增。

10 大城綜合指數同比上漲 2.5%，低於 12 月的 4.4%。20 大城綜合指數也上漲 2.5%，低於上個月的 4.6%。

由於更高的房貸利率，房價一直在降溫。最熱門的 30 年期固定房貸平均利率在疫情頭兩年創下十幾次歷史新低，一度低於 2%，但之後急劇上揚。自去年秋季以來，該利率一直徘徊在 6% 的高區間，即使最近幾周由於幾家銀行倒閉以及由此給整個銀行業帶來的壓力而波動。

標普道瓊斯指數總經理拉扎拉 (Craig Lazzara) 在新聞稿中表示：「話雖如此，Fed 仍將重點放在降低通膨目標上，代表利率可能在短期內保持高點。」「因此至少在接下來幾個月裡，房貸融資和經濟疲軟的前景可能仍將對房價構成不利影響。」

舊金山房價下跌 7.6%、西雅圖下跌 5.1%、俄勒岡州波特蘭下跌 0.5%，聖地牙哥下跌 1.4%。鳳凰城則是持平。

邁阿密、坦帕和亞特蘭大再次成為前 20 大城中年度房價漲幅最大的城市。邁阿密房價上漲 13.8%，坦帕上漲 10.5%，亞特蘭大上漲 8.4%。然而，與截至 2022 年 12 月的一年相較，所有 20 大城截至 2023 年 1 月的 12 個月房價波動幅度較低。

今年春天，購屋族可能會看到更隨性的賣家，但可供出售的房屋仍然太少。由銀行系統承壓，房貸也可能收緊。

Realtor.com 經濟數據分析師瓊斯 (Hannah Jones) 說，「更昂貴、更少的借貸，尤其是在經濟前景不明朗的情況下，可能會繼續限制買家的需求。雖然房屋銷售預計會隨著季節性趨勢反彈，但由於不確定性和高成本限制房市活動，今年春季的銷售速度預計仍將低於去年。」