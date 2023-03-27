Fed卡什卡里：銀行業危機提高美國經濟衰退風險

明尼阿波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的卡什卡里 (Neel Kashkari) 週日 (26 日) 表示，近期銀行業危機提高了美國經濟衰退的風險，不過現在就要為此作出反應，為時過早。

卡什卡里坦言，近期銀行業的壓力無疑讓美國距離經濟衰退更近一步。不過目前仍不清楚此次危機將在多大程度上導致廣泛的信貸緊縮，進而使經濟減緩，這是聯準會 (Fed) 如今非常密切地關注的事情。

卡什卡里一直是主張提高利率以對抗通膨的最鷹派的 Fed 官員之一。不過，他也表示，現在就要判斷銀行壓力對經濟的影響程度，進而對下一次利率會議做任何預測都還為時過早。下一次利率會議將在 5 月 2 日至 3 日舉行。

卡什卡里也說，在目前的銀行業動盪中，銀行貸款回落可能有助於減緩如今當局為壓制通膨而施行的緊縮行動，進而降低升息預期。另外，儘管銀行業體系穩健，擁有強大資本和大量的流動性，但所有壓力仍需更長時間，才能夠從系統中自行消失。

卡什卡里是今年 FOMC 投票委員，在疫情爆發頭幾年，他一直是聯準會鴿派，去年卻搖身一變成為最鷹派官員之一。

卡什卡里先前曾表示，他認為即使有越來越多證據顯示價格壓力已經過了最糟的時期，但在確信通膨觸頂之前，至少在接下來幾次會議升息是合理的。「我預測在利率達到 5.4% 後就會暫停，但無論終點利率在哪，我們都不會知道是否高到足以在合理時間內讓通膨回落到 2%。」