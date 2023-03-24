股市玩過山車免驚！你必學的投資逆襲攻略

越來越多人喜歡定期定額買基金，為了提升收益，投資過程中，基民們還需掌握一些投資技巧，該怎麼做呢？理財達人分享定期定額報酬率 UP！UP！UP！五大攻略。

一、適時停利，落袋為安：有獲利就要放入口袋，才是真正的賺錢，因此，長期定額定額過程中，仍得適時停利。投資人可以根據自身性格，或是參考基金長期報酬率，設定適合自己的停利點。例如，新興股市表現較活潑，可以設定 10~15%；若是全球型股票或是美國股市等成熟市場，股市表現相對穩健，可以 8~12% 做為停利點。不過要記得，基金部分贖回之後，仍要定期定額不中斷。

二、投資獲利再投入，加快資金累積效果：很多人定期定額時，常會忽略的獲利轉投資。若能將贖回的基金收益再投入，藉此墊高本金，隨著時間的推移，透過利滾利的效果，將有助於加速資產累積效果。

三、市場越低迷，越堅定扣款：定期定額虧損了，很多人常常會天人交戰，該賣？還是繼續扣？由於定期定額是藉由攤平成本而獲利，故看到市場下跌，更應該開心。因此，只要長線展望看俏，短期市場下跌不需要過於擔心，堅持不停扣者，終能獲得不錯之收益。

以新冠疫情為例，2019 年 12 月底，每個月開始定期定額 5,000 元投資美國科技股，若於隔年疫情爆發後，馬上贖回，立即虧損近 15%；反觀定期定額不中斷者，才能留住行情，1 年多的時間，報酬率即可高達 27.34%，一負一正，兩者績效就相差了 40% 以上。不僅美股，其他市場亦是如此。

新冠疫情以來，每月投資 5000 元於主要指數之累積報酬率表現如下：

四、逢低加碼，趁機撿便宜：伴隨股市波動，定期定額買基金難免也會出現虧損，除了無需恐慌之外，還可以趁市場重挫之際，追加投資金額，進一步降低平均成本，正所謂熊市屯糧，牛市收割。舉例來說，跌幅超過 20%，將定期定額金額增加 1 倍，待報酬率返正，達到 10%、20%，即可獲利了結，如此周而復始下去。

五、優選基金資產配置，增加勝率：俗話說「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」，故要懂得分散風險，做好資產優化配置。尤其市場總會風水輪流轉，不同產業、不同區域的漲跌常會輪動，基金績效也會有所不同。所以，雖然是定期定額，也要記得進行資產配置，以提高勝率。

以富蘭克林華美倍金術為例，只要 2,000 元，就能投資兩種組合基金，喜歡攻守兼備，可以選擇台股與全球特別股的組合，透過供應鏈題材搭配成熟市場的配置，增加抗跌能力及風險報酬比，長抱、短抱皆可。若喜歡追求成長者，可以考慮美國科技股與中國 A 股的組合，因為中美市場關聯性低，且兩者股價皆處於相對低檔位置，長線爆發成長後市可期。而且，數據也顯示，如此之投組搭配擁有高勝率，任何時點定期定額投資這兩種組合，只要堅持扣款 2 年以上，勝率逾 7 成。

投資能夠持之以恆，不隨風起舞者，往往是市場上最大的臝家。因此，若能掌握上述五大訣竅，將定期定額當成是一種生活習慣，持之以恆，終能享受到基金定期定額的財富累積魔力。

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