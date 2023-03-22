美股重點新聞摘要2023年03月22日

今日操盤前瞻

美股財報 (3/21 盤後)：Nike(NKE)、GameStop(GME)

英國 2 月 CPI、Q4 GDP 終值

因應半導體業不景氣 邁威爾將裁員 4%

由於半導體業景氣不振，美國晶片商邁威爾 (Marvell Technology) 宣布將裁員 320 人或總員工的 4%，加入同業精簡人力行列。閱讀全文...

美參眾兩院下周召開聽證會 討論 SVB、Signature Bank 倒閉事件

美國參眾兩院下周將連續兩天就矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 和 Signature Bank 的倒閉事件舉行聽證會，了解銀行倒閉始末，並思考如何確保這種情況不再發生。閱讀全文...

Jordan 鞋熱賣 Nike 營收獲利優預期 但利潤仍有壓

運動用品大廠 Nike 周二 (20 日) 上季營收、獲利雙雙打敗市場預期，反映新商品和 Jordan Retro 經典鞋款在歐美市場熱賣，但因毛利率不如市場所料，盤後股價一度下挫 3%。閱讀全文...

輝達攜手甲骨文等雲端供應商 推廣人工智慧技術

輝達執行長黃仁勳周二（21 日）與甲骨文等公司發布新的雲端運算服務，並推出一系列基於晶片與軟體的新人工智慧（AI）技術。閱讀全文...