〈紐約匯市〉市場靜待央行利率決議 DXY微貶、英鎊走軟

主要央行公布利率決議前夕，美元指數周二 (21 日) 小幅走低，英鎊下跌，交易員認為，銀行業所面臨的壓力，可能阻止聯準會 (Fed) 和英國央行 (BOE) 更進一步升息。

在對全球銀行業穩定性的擔憂情緒引發市場連日波動後，投資人已將注意力轉向定於本周召開的一連串央行會議。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 收復稍早跌勢，微貶 0.05% 至 103.23。

聯準會 (Fed) 周三 (22 日) 宣布利率決議前，市場預期本次會議升息 1 碼的機率為 85%，目前對終點利率的預測已幾周前的 5.5% 降至約 4.8%。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「Fed 應該要表明通膨依然是焦點，並強調可能採取何種行動，來防止第一共和銀行的情況蔓延。」

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二強調保護美國銀行體系的重要性，若小型銀行也遭遇擠兌，恐引發蔓延，政府將進一步介入以保護存戶。

英鎊周二下跌 0.5% 至 1.2211 美元，回吐昨日大部分升幅，但仍徘徊在近七周高點附近。

英國稍早公布經濟數據顯示，2 月預算赤字達到 166.8 億英鎊 (約 204 億美元)，遠高於路透調查預期。

接下來將關注定於周三公布的英國通膨數據以及周四的央行利率決策。市場預期，英國 2 月通膨增長率將從 1 月的 10.1% 放緩至 9.9%，而英國央行將升息 1 碼，使基準利率達到 4.25%，再創 2008 年以來新高。

不如外界預期鷹派的會議紀錄，令澳幣承壓，澳幣周二貶逾 0.7% 至 0.6664 美元。澳洲央行 3 月會議紀錄顯示，鑑於經濟前景不明，與會官員們同意在 4 月會議上考慮暫停升息的可能性。

隨著通膨緩解，加幣自兩周高點回落，貶約 0.3%，至 1.3710 加幣兌 1 美元，最新通膨數據支持了加拿大央行本月稍早暫停升息的決定。

Issa 表示：「基本上，加拿大和澳洲等央行均表態已結束收緊政策的階段，相對於仍處在升息曲線的貨幣，這些貨幣表現較為落後。」

歐元延續連日漲勢，升逾 0.4% 至 1.0768 美元，為 2 月 14 日以來最高；日元則貶近 0.9%，至 132.45 日元兌 1 美元，回吐前一交易日升幅。

加密貨幣方面，繼周一 (20 日) 觸及九個月高點後，比特幣周二小幅下跌，截稿前報 28,062.23 美元。比特幣上周漲幅達 26%，單周表現是 2019 年 4 月以來最佳。

截至台灣時間周三 (22 日) 約 6:00 價格: