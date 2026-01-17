空污爭議升溫 EPA堵漏洞 xAI資料中心擴建遭遇新阻力

鉅亨網編譯許家華 2026-01-17 11:30

美國環境保護署（EPA）本週更新空污規範，堵上先前的法規漏洞，使馬斯克旗下人工智慧新創公司 xAI 在擴建資料中心時面臨更嚴格的監管挑戰。該漏洞過去曾被 xAI 用來在田納西州孟菲斯 (Memphis) 迅速建置其首座大型資料中心。

（圖：REUTERS/TPG）

xAI 為其位於孟菲斯的「Colossus」設施打造了一套近乎離網的供電系統，透過多組燃氣渦輪機發電。這些渦輪機安裝在拖車上，並被公司歸類為「非道路引擎」，因此得以規避空氣污染許可程序。EPA 最新修訂的規則明確指出，這類渦輪設備不得再被視為非道路引擎，企業在安裝前也必須依《清潔空氣法》取得許可，尤其是在總排放量可能超過「主要污染源門檻」的情況下。

此前，孟菲斯的謝爾比郡衛生局允許 xAI 將其渦輪機視為非道路引擎，並在未進行公開意見徵詢與環境影響審查的情況下啟用，這在一般許可流程中原本是必要程序。謝爾比郡衛生局與 xAI 方面均未回應媒體的置評請求。

聯邦監管機構此舉，可能拖慢 xAI 在孟菲斯地區的擴張腳步。該公司正於當地興建多座資料中心，內部大量配置輝達的圖形處理器（GPU），以支援其在生成式人工智慧市場中開發模型與服務。該市場目前由 OpenAI 與 Google 等業者領先。

xAI 的孟菲斯資料中心於 2024 年啟用，主要負責 Grok 模型與相關應用的推論與訓練，包括與社群平台 X 高度整合的聊天機器人與影像生成服務。xAI 先前曾向地方監管單位表示，其渦輪機將配備最先進的污染控制技術，即選擇性觸媒還原（SCR）系統，但能源設備供應商 Solaris Energy Infrastructure 於 6 月向媒體表示，並未在 xAI 所使用的「臨時」渦輪設備上安裝該項技術。

總部位於休士頓的 Solaris Energy Infrastructure 近月來股價大幅上漲，部分原因即來自 xAI 擴張計畫帶動的市場預期，但該公司同樣未回應置評請求。

燃氣渦輪機造成的污染已成為當地爭議焦點。去年，居住在南孟菲斯 Boxtown 社區的居民於公聽會上作證，形容空氣中瀰漫類似臭雞蛋的氣味，並指出霧霾惡化對心臟與肺部健康造成衝擊。田納西大學諾克斯維爾分校的研究也發現，xAI 使用渦輪機的行為加劇了孟菲斯周邊的空氣污染問題。

多個環保團體，包括美國全國有色人種協進會（NAACP），曾表示將對 xAI 未經許可使用渦輪機提出訴訟。不過，在地方政府同意將設備視為臨時非道路引擎並核發相關許可後，相關訴訟並未提出。代表 NAACP 的南方環境法律中心律師阿曼達．加西亞表示，該組織將持續監督 xAI 的營運，確保其未違反現有許可條件，並在未來於鄰近的密西西比州設施中遵守最新 EPA 規定。