美歐周五啟動貿易談判 討論關鍵礦產、電動車補貼問題

美國總統拜登 (Joe Biden) 和歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 將在周五 (10 日) 推進關鍵礦產貿易協議的制定計畫，除了討論如何減少對中國礦物的依賴，如何解決電動車補貼爭端也是談判重點之一。

《華爾街日報》引述官員說法稱，美國和歐盟打算在周五宣布就協議條款展開談判，但美國官員表示，正式公告必須等到與國會商議後才會發布。

美歐雙邊協議是兩國成立礦產原料買家俱樂部 (Buyers Club) 的第一步，旨在解決與美國電動車補貼有關的爭議，同時將中國排除在清潔能源供應鏈之外。

美國去年通過的《通膨削減法案》為美國製電動車提供稅收優惠，條件之一是電動車電池零件的關鍵原物料，必須有一定比例來自美國，或是與美國簽訂自由貿易協定的國家，這項條件引發歐盟和日本強烈反彈。

據知情人士，美國準備和歐盟達成一項專注在關鍵礦物生產環境與勞動標準的協議，且這將是一項行政協議，因此不需要國會批准。

知情人士說，雖然這項協議無法像傳統自貿協議一樣可壓低關稅，但拜登政府認為，這將使歐盟符合有關礦物取得來源的補貼條件。

根據拜登政府的計畫，與歐盟、日本和英國的協議是為七大工業國 (G7) 建立礦產買家俱樂部的第一步，接著 G7 成員國將把觸手伸向非洲、亞洲或拉丁美洲國家等擁有豐富礦藏的國家，與他們達成協議。據知情人士稱，美歐官員已經開始展開接觸。

建立買家俱樂部的目標是確保西方國家的關鍵礦產來源能夠更穩定，並阻止 G7 經濟體之間的競價競爭。